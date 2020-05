‘Lukaku belt rond en brengt liefst drie aanwinsten binnen bij Internazionale’

Romelu Lukaku hoopt komende zomer maar liefst drie nieuwe landgenoten te begroeten bij Internazionale, zo meldt La Gazzetta dello Sport. Volgens het roze sportblad heeft de 27-jarige spits contact gezocht met de zaakwaarnemers van Dries Mertens, Jan Vertonghen en Thomas Meunier, die allen transfervrij kunnen vertrekken bij hun werkgever.

Al langere tijd gaan hardnekkige geruchten dat Mertens zijn toekomst binnenkort verbindt aan Internazionale. De 33-jarige aanvaller gaat Napoli verlaten en ligt uitstekend in de markt: vanuit Engeland zou ook manager Frank Lampard van Chelsea voortdurend contact houden met de Belg. De voorkeur van Mertens gaat volgens diverse Italiaanse media echter uit naar Internazionale, waar de vleugelspits vermoedelijk een tweejarig contract ondertekent.

Lukaku hoopt verder ook Meunier komend seizoen te begroeten in Milaan. De rechtsback beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain, dat geen verlenging aan lijkt te bieden aan de vleugelverdediger. Meunier heeft de clubs inmiddels voor het uitzoeken: naast Internazionale noemde L'Équipe eerder Borussia Dortmund, Napoli, Tottenham Hotspur en Bayern München als geïnteresseerde partijen.

De toekomst van Vertonghen lijkt in ieder geval in Italië te liggen. De centrumverdediger annex linksback is uit de gratie geraakt onder Tottenham-manager José Mourinho en gaat na acht seizoenen vertrekken uit Londen. Naast Internazionale worden Napoli en AS Roma nadrukkelijk genoemd. In een eerder stadium verklaarde Vertonghen niet terug te willen naar Ajax, omdat hij de concurrentie met zijn vriend Daley Blind niet aan wil gaan.