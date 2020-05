Merkwaardig interview van ‘robot’ Haaland leidt tot verbaasde reacties

Erling Braut Haaland had de laatste drie duels voor de coronastop niet gescoord, maar pakte zaterdagmiddag tegen Schalke 04 (4-0 winst) de draad weer op. De negentienjarige spits van Borussia Dortmund was in de Kohlenpott-derby verantwoordelijk voor het eerste doelpunt, door na een afgemeten voorzet van Thorgan Hazard alert binnen te tikken. Na afloop zorgde Haaland met een ietwat merkwaardig interview, waarin hij zich niet bepaald spraakzaam toonde, voor uiteenlopende reacties op social media.

Door het coronavirus werd de Revierderby zaterdag afgewerkt zonder supporters, maar dat weerhield de spelers van Dortmund er niet van om na de wedstrijd symbolisch te klappen richting die Gelbe Wand, waar normaliter de harde kern van BVB zit. "Ja, waarom niet?", zo reageerde Haaland na afloop kortaf toen de interviewer van dienst het voorval wilde bespreken.

This guy is not real, no one can convince me he’s an actual human being pic.twitter.com/k2LcY6OxQp — ?? (@ShameIessFC) May 16, 2020

Op de vraag of het gebaar van de spelers een soort boodschap was, antwoordt de Noorse aanvaller slechts: "Ja." Daarna volgt wederom een stilte, waarop de vervolgvraag komt of Haaland de boodschap kan uitleggen. "Het is aan mijn fans, de Dortmund-fans", luidt de korte respons van de spits. "Zij zijn alles voor jou en Borussia Dortmund?", vraagt de interviewer vervolgens. "Dat is zo", is het enige dat Haaland zegt. "Heel erg bedankt, het was een genoegen om met je te praten", zo sluit de sarcastisch klinkende interviewer het gesprek daarna af. De aanvaller zelf neemt geen tijd om afscheid te nemen en loopt direct weg.

Al gauw stromen verbaasde reacties op het merkwaardige vraaggesprek met Haaland binnen op Twitter. "Deze jongen is niet echt, ik kan gewoon niet geloven dat hij een mens van vlees en bloed is", zo laat een voetbalsupporter weten. "Deze man is een robot", schrijft een andere fan. "Haaland heeft een software-update nodig", grapt weer een andere voetbalvolger. "Hij nam niet eens afscheid van de interviewer, hij vertrok gewoon."