Mönchengladbach verpest met droomstart jubileum van Bas Dost

Borussia Mönchengladbach is voortvarend begonnen aan de hervatting van de Bundesliga met een 1-3 overwinning op Eintracht Frankfurt. De ploeg van trainer Marco Rose had geen kind aan thuisploeg Eintracht Frankfurt en zette binnen zeven minuten een dubbele voorsprong op het scorebord. Bas Dost speelde negentig minuten mee aan de kant van Eintracht, maar kon in zijn honderdste wedstrijd in de Bundesliga zijn stempel geen moment drukken.

Mönchengladbach beleefde een absolute droomstart, waarin al na veertig seconden werd gescoord. De diepgaande Alassane Pléa zette een één-twee op met Jonas Hofmann en vond vanbinnen de zestien de verre hoek met een lage schuiver: 0-1. De bezoekers bleven de aanval zoeken en zetten al snel de tweede treffer op het scorebord. Linksback Ramy Bensebaini haalde de achterlijn, kapte zijn tegenstander Almamy Touré uit en vond met een lage voorzet Marcus Thuram, die van dichtbij binnen kon tikken: 0-2.

Frankfurt had het verdedigend zwaar tegen de aanvallers van Gladbach en mocht in de 22ste minuut van geluk spreken dat het niet 0-3 werd. Een goede schietkans van Breel Embolo werd gekeerd door doelman Kevin Trapp, waarna Jonas Hofmann in de rebound over schoot. Een minuut later was Filip Kostic met een kiezelharde vrije trap dichtbij, ware het niet dat Gladbach-doelman Yann Sommer prachtig redde. Stefan Ilsanker pikte de afgeslagen bal op en had breed kunnen leggen op de vrije Bast Dost, maar ging voor eigen succes en mikte over.

Ook in de tweede helft bleef Gladbach de betere ploeg. In de 68ste minuut was Pléa met een schot vanaf de rand van de zestien dichtbij de beslissende derde treffer, maar de Frans-Malinese spits zag zijn fraaie inzet via de lat terug het veld inkomen. Enkele minuten later kon Gladbach het duel alsnog in het slot gooien: een lichte duw van Obite Evan N'Dicka op Embolo werd bestraft met een penalty, die met enige moeite werd benut door Bensebaini: 0-3. Adrien Silva deed in de slotfase nog wel wat terug namens Eintracht Frankfurt: 1-3. De invaller brak aan de rechterkant van de zestien door en rondde van dichtbij koelbloedig af. Hofmann ging daarna af op een leeg doel, maar de aanvaller van Gladbach slaagde er niet in om de enige verdediger Martin Hinteregger op de achterlijn te verschalken.