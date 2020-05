Emery benoemt grote dissonant bij Arsenal: ‘Hij kwam gewoon niet opdagen’

Unai Emery blikt in de Engelse media uitgebreid terug op zijn weinig succesvolle periode bij Arsenal. De Spanjaard werd op 29 november vorig jaar na bijna anderhalf seizoen ontslagen en vertrok zonder prijzen uit het Emirates Stadium. De manager noemt Mesut Özil als een van de spelers waar hij het meest in teleurgesteld raakte.

Emery ging in de zomer van 2018 voortvarend van start bij Arsenal en leek the Gunners voor het eerst in drie jaar naar de groepsfase van de Champions League te gidsen. Door een dramatisch einde van de competitie, waarin Arsenal slechts vier punten haalde uit de laatste vijf duels, grepen de Londenaren met een teleurstellende vijfde plek alsnog naast een felbegeerd Champions League-ticket. Tot overmaat van ramp werd de Europa League-finale kansloos verloren van Chelsea (4-1), waardoor ook via die weg geen toegang tot het miljardenbal kon worden afgedwongen.

Ondanks het zwakke einde van het seizoen 2018/19 bleef Emery aan, maar eind november vorig jaar werd de Spanjaard alsnog de laan uit gestuurd. Op dat moment was Arsenal bezig aan zijn slechtste reeks in 27 jaar, waarin zeven keer achter elkaar niet werd gewonnen. In zijn laatste fase bij de club deed Emery amper nog een beroep op Özil, de bestbetaalde speler van de club. "Özil moet echt naar zichzelf kijken. Naar zijn houding en zijn inzet", zo tekenen diverse Engelse media op uit de mond van de oefenmeester.

"Ik heb mijn uiterste best gedaan om Özil te helpen", stelt Emery. "Gedurende mijn carrière heb ik altijd een zwak gehad voor creatievelingen en zulke spelers hebben bij mij altijd een hoog niveau gehaald. Ik heb Özil altijd positief benaderd en heb hem proberen te betrekken in het elftal, maar de houding die hij aannam en de inzet die hij toonde, dat was gewoon niet genoeg." Emery had dit seizoen twintig wedstrijden de leiding over Arsenal en deed daarin slechts zeven keer een beroep op Özil.

Aanvankelijk had de voormalig trainer van Sevilla en Paris Saint-Germain een belangrijke rol voor de 31-jarige spelmaker in gedachten. "Ik wilde hem aanstellen als een van de aanvoerders, maar de rest van de selectie accepteerde dat niet. Ze wilden hem niet vanwege zijn houding." Emery haalt de verloren Europa League-finale tegen Chelsea aan als voorbeeld daarvan. "Ik heb daarna met alle spelers een half uur gesproken, om een nieuwe start te maken. Alleen Özil kwam niet opdagen. Ik weet niet waarom, maar hij was er gewoon niet. Dat is wat ik bedoel met inzet en toewijding."