RB Leipzig baalt na kansenfestijn; Bundesliga-debuut van Bogarde blijft uit

RB Leipzig heeft in de eerste Bundesliga-wedstrijd in ruim twee maanden tijd meteen punten laten liggen. Het team van trainer Julian Nagelsmann kwam in eigen huis niet verder dan een remise tegen SC Freiburg en dat betekent alweer de derde opeenvolgende puntendeling in competitieverband. De achterstand op koploper Bayern München, dat zondag in actie komt bij 1. FC Union Berlin, bedraagt nu vier punten. TSG Hoffenheim verloor tegelijkertijd in eigen huis van Hertha BSC en is op een negende plaats terug te vinden.

RB Leipzig - SC Freiburg 1-1

In een zeer enerverende eerste helft probeerde RB Leipzig het overwicht uit te buiten. Na vijftien minuten spelen was de thuisploeg tot twee keer toe dicht bij de 1-0, maar Alexander Schwolow keerde de pogingen van Christopher Nkunku en Timo Werner. Een kleine vijftien minuten later ging een inzet van Nkunku maar nipt naast en eindigde een goed schot van Kevin Kampl op de hak van Robin Koch. De 0-1 van Freiburg, na 34 minuten spelen, was dan ook een hard gelag. Manuel Gulde verlengde de bal uit een corner van Vincenzo Grifo met de hak in de rechterhoek. Het team van Nagelsmann kwam vlak voor rust zelfs goed weg toen een schot van Christian Günter net naast het doel ging.

RB Leipzig kreeg in het tweede bedrijf grote kansen op een gelijkmaker. Ademola Lookman mikte de bal vanaf een meter of tien nipt naast en Philipp Lienhart voorkwam in het strafschopgebied dat Kampl de 1-1 kon binnenschieten. Met nog minder dan twintig minuten op de klok kwam Schwolow in een één-tegen-één-duel met Werner als winnaar uit de strijd en Yussuf Poulsen schoot na een goede actie huizenhoog over. Enkele minuten later was de Deen alsnog trefzeker, toen hij na een corner van Kampl hoger in de lucht kwam dan Dominique Heintz en de 1-1 binnenkopte. In de extra tijd leek Leipzig een dreun van jewelste te krijgen, maar de VAR zette wegens buitenspel van Lucas Höler een streep door een doelpunt van Koch.

TSG Hoffenheim - Hertha BSC 0-3

De eerste helft in de Rhein-Neckar-Arena was allesbehalve onderhoudend: de spelers van Alfred Schreuder en Bruno Labbadia zaten vol tactische opdrachten. Hoewel beide teams verdedigend nauwelijks tot niets weggaven, viel er aan beide kanten één grote kans te noteren. Na nog geen half uur spelen kon Christoph Baumgartner de bal na een ingestudeerde corner niet in het doel krijgen en vier minuten voor de onderbreking stuitte Matheus Cunha op Oliver Baumann.

Maximilian Beier had na rust de 1-0 op zijn schoen: de invaller deed alles goed, tot het moment dat hij de bal een halve meter naast schoot. Hertha trok de wedstrijd luttele minuten later in iets meer dan zestig seconden naar zich toe. Het was Kevin Akpoguma die de bal na een schot van Peter Pekarik in eigen doel werkte en niet veel later rondde Vedad Ibisevic een voorzet van Marvin Plattenhardt met het hoofd af: 0-1 en 0-2. Cunha nam een kwartier voor tijd de 0-3 voor zijn rekening: hij ontdeed zich van Akpoguma en schoot het leer onhoudbaar achter Baumann. Het officiële debuut van Melayro Bogarde laat nog op zich wachten: de verdediger van Hoffenheim bleef negentig minuten op de bank, terwijl Jaivaro Dilrosun aan de kant van Hertha in de negentigste minuut inviel. Karim Rekik ontbrak vanwege blessureleed.

FC Augsburg - VfL Wolfsburg 1-2

De ruststand van 0-1 in de WWK Arena was niet onverdiend te noemen. Het team van Oliver Glasner, die niet over de geschorste Wout Weghorst kon beschikken, was over het algemeen de betere ploeg en liet in offensief opzicht een goede indruk achter, al ontbrak het vaak aan finesse in de laatste meters. Daar grote kansen uitbleven leek de eerste helft doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust sloeg Wolfsburg toe: na een voorzet van Paulo Otavio knikte Renato Steffen de bal vanaf een meter of veertien fraai achter doelman Andreas Luthe.

Nog geen tien minuten na rust verscheen de 1-1 van FC Augsburg, dat zonder de niet fitte Jeffrey Gouweleeuw aantrad, op het scorebord. Na een scherpe corner van Philipp Max verlengde John Brooks de bal richting zijn eigen doel, waar Koen Casteels de bal door zijn handen liet glippen: 1-1. In de extra tijd bracht Daniel Ginczek het duel definitief uit evenwicht toen hij bij de tweede paal voorbereidend werk van Kevin Mbabu afrondde.