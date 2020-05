Dortmund hervat Bundesliga met strafexpeditie tegen kansloos Schalke

Borussia Dortmund heeft de Bundesliga zaterdagmiddag op voortvarende wijze hervat. Die Borussen waren in de Revierderby veel te sterk voor aartsrivaal Schalke 04, dat in een leeg Signal Iduna Park van het kastje naar de muur werd gestuurd. Erling Braut Haaland nam de openingstreffer in de uiteindelijk met 4-0 gewonnen wedstrijd voor zijn rekening, terwijl ook Raphaël Guerreiro, Thorgan Hazard en Julian Brandt voorname rollen vervulden aan de kant van de thuisploeg. Dortmund meldt zich door de overwinning op een punt van koploper Bayern München, dat zondagavond in actie komt tegen 1. FC Union Berlin.

Borussia Dortmund - Schalke 04 4-0

Lucien Favre wist al dat hij geen beroep kon doen op Marco Reus, Axel Witsel, Emre Can en Dan-Axel Zagadou. Jadon Sancho bleek eveneens niet fit genoeg om aan de aftrap te beginnen, terwijl zijn vervanger Giovanni Reyna vlak voor het eerste fluitsignaal ook afhaakte. Thorgan Hazard begon daarom in plaats van de jonge Amerikaan aan de aftrap en hij speelde na een halfuur een hoofdrol bij de openingstreffer. De Belg werd aan de rechterkant weggestuurd door Julian Brandt, waarna hij een afgemeten voorzet op de instormende Haaland in huis had.

Dortmund bezorgde zichzelf daarmee loon naar werken in een eerste helft waarin het de bovenliggende partij was en vlak voor rust werd het ook 2-0 voor de thuisploeg. Een slechte uittrap van doelman Markus Schubert belandde op het middenveld in de voeten van Mahmoud Dahoud, waarna Guerreiro via opnieuw Brandt op het doel af kon en beheerst afrondde. Schalke liet zich in het begin van de tweede helft ook even zien in aanvallend opzicht, maar kon een ruimere nederlaag uiteindelijk niet voorkomen.

Drie minuten na de onderbreking was het opnieuw raak voor Dortmund toen balverlies van de bezoekers een snelle counter inleidde. Ondanks een forse charge op Haaland kwam de bal uiteindelijk voor de voeten van Hazard terecht, die Schubert met een poeier opnieuw liet vissen. Een klein halfuur voor het einde was het wederom raak voor Guerreiro na een knappe combinatie met Haaland en de Portugees maakte met buitenkant links fraai af.

Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn 0-0

Valon Berisha kreeg in de degradatiekraker tussen Düsseldorf en Paderborn binnen de twintig minuten spelen een goede kans om de thuisploeg aan een voorsprong te helpen. Doordat de poging van de middenvelder op de paal uiteenspatte kwam er echter geen beweging in het scorebord. In de tweede helft was het vervolgens opnieuw Berisha met de beste kans, maar een kopbal van de Kosovaars international eindigde ditmaal op de lat. Aangezien ook Steven Skrzybski de paal trof en Jamilu Collins namens Paderborn een goede kans onbenut liet, bleef het bij een 0-0 waar beide ploegen slechts gematigd tevreden mee zullen zijn. Paderborn blijft de hekkensluiter, al wordt de achterstand op Werder Bremen wel verkleind tot een punt. Düsseldorf houdt op zijn beurt een achterstand van drie punten op het ‘veilige’ FSV Mainz 05.