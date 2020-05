Virgil van Dijk en Luis Suárez helpen FC Groningen

Onder meer Luis Suárez en Virgil van Dijk steunen FC Groningen in de moeilijke tijden van het coronavirus. De club lanceerde de seizoenkaartcampagne 'Laat ons weer eens juichen' afgelopen woensdag, nadat bekend werd dat de club diep in een financiële crisis zit. Sindsdien verlengden meer dan 1800 supporters hun seizoenkaarten.

Virgil van Dijk heeft vier seizoenkaarten aangeschaft, zo laat de verdediger annex Oranje-international van Liverpool weten. “Ik heb vier seizoenkaarten voor het komend seizoen gekocht. Hiermee help ik FC Groningen in deze moeilijke tijd. De seizoenkaarten worden uiteindelijk verloot onder FC fans die er zelf geen kunnen aanschaffen”, laat de ex-speler van de noordelingen via sociale media weten.

Ik heb vier seizoenskaarten voor het komend seizoen gekocht. Hiermee help ik @fcgroningen in deze moeilijke tijd. De seizoenskaarten worden uiteindelijk verloot onder FC fans die er zelf geen kunnen aanschaffen! #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/MOPtsz34Pz — Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) May 16, 2020

Ook Suárez laat weten dat hij FC Groningen, zijn eerste werkgever in Europa, wil helpen. Het is onduidelijk op welke manier de aanvaller van Barcelona dat wil doen. Erik Nevland en Hans Hateboer doneren seizoenkaarten aan het Jeugdfonds Groningen. Martin Drent veilde een shirt van Rot Weiss Erfurt voor 1250 euro. De oud-aanvaller speelde zijn enige twee Europese wedstrijden tegen de Duitsers. Met de opbrengst schaft hij zeven seizoenkaarten aan voor 'fans die het op dit moment financieel niet kunnen opbrengen'.

FC Groningen ontsloeg onder meer elf medewerkers omdat er geen ruimte meer is voor hen in de organisatie. De club meldde ook dat vijf openstaande vacatures niet worden ingevuld, dat er zeer kritisch wordt gekeken naar alle aflopende tijdelijke contracten en dat de club bij Euroborg NV, de eigenaar van het Hitachi Capital Mobility Stadion en het TopsportZorgCentrum, een verzoek heeft gedaan tot uitstel en afstel van de huur.

Yo también ayudo mi primer club en Europa @fcgroningen! ?? #laatonsweereensjuichen I help my first team in Europe @fcgroningen ?? #laatonsweereensjuichen pic.twitter.com/cat11uDlmI — Luis Suarez (@LuisSuarez9) May 16, 2020

De spelers, staf, directie en alle andere medewerkers van FC Groningen hebben zich bereid verklaard om tijdelijk een deel van hun salaris in te leveren om de club zo financieel te ondersteunen. Daarbovenop ziet de directie af van gerealiseerde bonussen, waarop zij recht hadden.