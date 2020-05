Liverpool is bereid om clausule van 45 miljoen te lichten

Sevilla hengelt naar de diensten van Benjamin Bourigeaud. De middenvelder van Stade Rennes, met een marktwaarde van twaalf miljoen euro, werd in een eerder stadium in verband gebracht met Borussia Dortmund en Napoli. (Estadio Deportivo)

Manchester United verhuurt Marcos Rojo momenteel aan Estudiantes en als het aan de Argentijnen ligt, wordt deze samenwerking verlengd. Estudiantes gaat binnenkort in gesprek met the Red Devils over een nieuwe deal. (El Día)