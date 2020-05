Uitblinker Jadon Sancho ziet herstart Bundesliga vanaf reservebank

De Bundesliga gaat zaterdagmiddag na een maandenlange afwezigheid weer van start en met de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04 staat er meteen een aantrekkelijk affiche op het programma. Voor BVB is het in zijn jacht op koploper Bayern München wel improviseren, aangezien Marco Reus, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou en Emre Can ontbreken vanwege blessures en ook Jadon Sancho niet aan de aftrap verschijnt.

Sancho was voordat het seizoen stil kwam te liggen vanwege de coronacrisis een van de belangrijkste spelers aan de kant van Dortmund en noteerde tot nu toe 16 doelpunten en 14 assists in 23 wedstrijden. De aanvaller kampt volgens berichten in de Duitse pers met fysieke ongemakken en kan daardoor geen negentig minuten spelen.

Sancho’s afwezigheid leek in eerste instantie Giovanni Reyna de kans te bieden om zijn basisdebuut in de Bundesliga te maken, maar het zeventienjarige talent moest kort voor de start van de wedstrijd eveneens verstek laten gaan. Dat betekent dat Thorgan Hazard alsnog aan de aftrap zal verschijnen.

Aan de kant van Schalke 04 is aanvoerder Omar Mascarell de voornaamste afwezige. Hij kampt net als centrale verdedigers Ozan Kabak en Benjamin Stambouli met blessureleed. Die Knappen beginnen het duel met de aartsrivaal als de nummer zes van de Bundesliga, al is het gat met nummer vijf Bayer Leverkusen met tien punten aan de forse kant te noemen. Nummer twee Dortmund heeft vier punten minder dan Bayern, dat zondagavond in actie komt tegen 1. FC Union Berlin.

Opstelling Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro; Hazard, Brandt; Haaland

Opstelling Schalke 04: Schubert; Todibo, Sane, Nastasic; Kenny, Serdar, McKennie, Oczipka; Caligiuri, Harit, Raman