Lars Veldwijk beleeft droomdebuut met winnende goal diep in blessuretijd

In de Zuid-Koreaanse K-League wordt sinds vorige week weer gevoetbald en Lars Veldwijk is zaterdag uitgegroeid tot de held van zijn club Jeonbuk Hyundai. De Nederlandse spits, die vanwege een blessure de eerste wedstrijd van het seizoen aan zich voorbij moest laten gaan, nam tegen Busan Park namelijk de winnende 1-2 voor zijn rekening.

Veldwijk maakte voor het uitbreken van de coronacrisis al zijn debuut namens Jeonbuk in de Aziatische Champions League. Zijn competitiedebuut liet echter even op zich wachten, aangezien de K-League een aantal maanden werd vertraagd en hij in de eerste wedstrijd tegen Suwon Samsung nog ontbrak met een knieblessure.

Veldwijk was zaterdag echter wel fit genoeg om als invaller zijn entree te maken en deed dit met verve. De van Sparta Rotterdam overgenomen aanvaller kwam na een uur spelen binnen de lijnen op een moment dat zijn ploeg door toedoen van Jeong-Ho Hong al geruime tijd op voorsprong stond.

Romelu maakte vervolgens niet lang nadat Veldwijk in het veld was gekomen vanaf de strafschopstip de gelijkmaker namens Busan, waardoor regerend landskampioen Jeonbuk tegen een eerste puntverlies aan leek te gaan lopen. In minuut 93 was het echter raak voor Veldwijk, die zich daarmee tot matchwinner kroonde.