Wijnaldum lovend: ‘Ik moet zeggen dat Strootman en hij er bovenuit steken’

Georginio Wijnaldum geldt momenteel als een van de beste middenvelders op de Europese velden en de Oranje-international is daarom goed op de hoogte over welke kwaliteiten een speler op zijn positie precies moet beschikken. Op verzoek van Soccer AM heeft Wijnaldum een lijstje samengesteld van eigenschappen van bepaalde spelers die samen de perfecte middenvelder vormen en in deze opsomming ruimt hij ook plek in voor een landgenoot.

Wijnaldums ‘perfecte middenvelder’ heeft de passing van Steven Gerrard en de fysieke kracht van Clarence Seedorf: “Wat een monster was hij en is hij nog steeds. Er stond een foto op social media waarop je kon zien hoe fit hij nog steeds is. Volgens mij was hij op het strand en je kon zien hoe fit en sterk hij zelfs na zijn loopbaan nog is, hopelijk heb ik dat ook.”

Wijnaldum kiest verder voor het uithoudingsvermogen van James Milner, de ‘voetbalhersenen’ van Xavi, de techniek van Andrea Pirlo en het leiderschap van Jordan Henderson: “Ik heb met een aantal geweldige leiders samengespeeld en ik moet zeggen dat Kevin Strootman en Henderson er bovenuit steken”, vertelt hij over zijn huidige ploeggenoot bij Liverpool.

“Mark van Bommel was ook een goede leider en een goede aanvoerder, maar van hun drieën moet ik voor Henderson kiezen. Het kan irritant zijn als hij probeert om zijn medespelers te motiveren, maar als je erover nadenkt doet hij dat alleen maar om jou en het team te helpen. Dat waarderen we en daarom zijn we enorm blij met de manier waarop hij zich laat gelden.”

Tot slot wijst Wijnaldum voor het scorend vermogen naar Frank Lampard: “Dat moet Lampard wel zijn, ik weet niet precies hoeveel doelpunten hij heeft gemaakt, maar hij staat tussen de topscorers van de Premier League. Het zag er allemaal zo eenvoudig uit bij hem, hij was ook een geweldige speler en een geweldige afmaker. Als we het over doelpunten maken hebben als middenvelder, moet ik Lampard wel kiezen. Ik ken geen andere middenvelder die vaker heeft gescoord.”