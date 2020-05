‘PSV krijgt bericht uit Mexico en kan eieren voor zijn geld kiezen’

Érick Gutiérrez werd een kleine twee jaar geleden met hoge verwachtingen binnengehaald bij PSV. De Mexicaans international is er echter nog niet in geslaagd om uit te groeien tot een vaste basisspeler en het is ook nog niet duidelijk wat de plannen van nieuwe trainer Roger Schmidt zijn met Guti. Als de middenvelder de komst van de Duitse oefenmeester niet af wil wachten, kan hij opteren voor een terugkeer naar zijn geboorteland.

Het Mexicaanse Informador weet namelijk te melden dat twee clubs in Eindhoven hebben geïnformeerd naar de situatie van de negentienvoudig international van El Tri. Hierbij zou het niet gaan om zijn voormalige werkgever Pachuca, maar om Club América en Chivas de Guadalajara.

Het is echter nog maar de vraag of deze clubs in staat zijn om de door PSV verlangde transfersom neer te leggen. De Eredivisionist legde in de zomer van 2018 zes miljoen euro neer om Gutiérrez in te lijven en schotelde hem destijds een tot medio 2023 doorlopend contract voor. Een van de mogelijkheden zou kunnen zijn om spelers in een eventuele deal te betrekken, al is niet duidelijk of PSV hierop zit te wachten.

Een andere optie is een verhuur van Gutiérrez, met of zonder aankoopoptie. De middenvelder speelde vooralsnog 48 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij goed was voor 5 doelpunten. In het afgelopen Eredivisie-seizoen kwam hij tot vijftien optredens en maakte hij viermaal de negentig minuten vol.