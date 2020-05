Giorgio Chiellini: ‘Mét hem had Ajax niet met drie goals verschil gewonnen’

De media in Italië en Spanje blijven smullen van de biografie van Giorgio Chiellini. De verdediger van Juventus haalde uit naar Mario Balotelli en Felipe Melo, deed geen blad voor de mond inzake het alcoholprobleem van Arturo Vidal en nu is ook Sergio Ramos aan de beurt. De verdediger van Real Madrid komt er echter positief vanaf, al zijn de meningen over bepaalde kwaliteiten van de Spanjaard altijd verdeeld geweest. “Hij is de beste verdediger van de wereld”, zo claimt Chiellini.

“Van Ramos kan worden gezegd dat hij impulsief is, dat hij niets van tactiek afweet, dat hij elk seizoen acht tot tien tegendoelpunten veroorzaakt, dat hij heel technisch is en een aanvaller zou kunnen zijn. Kortom, het tegenovergestelde van mij. Desalniettemin heeft hij twee eigenschappen die niemand heeft. Op de eerste plaats: doorslaggevend zijn in belangrijke wedstrijden met bepaalde handelingen die verre van logisch zijn, die zelfs blessures veroorzaken met een bijna duivels verstand.”

Chiellini doelt op het duel tussen Ramos en Mohamed Salah in de Champions League-finale van 2017/18. De aanvaller van Liverpool raakte fors geblesseerd toen de Spanjaard met zijn gewicht op zijn schouder terechtkwam en moest al vroeg in de wedstrijd afhaken. “Dat was een magistraal moment van Ramos. Hij, il maestro Ramos, zei dat hij het niet bewust had gedaan, maar hij wist wel degelijk dat als hij op zo’n manier zou vallen én zonder schroom, dat hij negen van de tien keer de arm van zijn tegenstander zou breken.”

“Op de tweede plaats: sterren als Raphaël Varane, Daniel Carvajal en Marcelo zijn zonder Ramos net jeugdvoetballers. Zonder Ramos mankeert de defensie van Real Madrid van alles”, benadrukt de routinier. Real Madrid strandde in 2018/19 in de achtste finales van de Champions League. Het heenduel met Ajax eindigde in 1-2 in Amsterdam en Ramos pakte bewust een gele kaart met oog op de eventuele kwartfinales. De Europese voetbalbond UEFA greep in en schorste verdediger twee duels. “Ramos was oprecht: hij zei dat je in het leven moet kiezen en hij kwam er eerlijk voor uit dat hij een gele kaart had gepakt met oog op de eventuele kwartfinales”, looft Chiellini.

Het verhaal is bekend: Ajax won de return op Spaanse bodem met 1-4, met de geschorste Ramos op de tribune. “Mét Ramos op het veld had Ajax niet met drie doelpunten verschil gewonnen. Dat kan ik je verzekeren. Ik neem elke weddenschap aan”, benadrukt Chiellini in zijn biografie.” Ajax wist in de kwartfinales ook raad met Chiellini en consorten. Het heenduel in de Johan Cruijff ArenA eindigde in 1-1, waarna de visite aan Turijn met een 1-2 zege werd afgesloten.