Eric Gudde vreest: ‘Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen’

KNVB-directeur Eric Gudde is bang dat een aantal clubs uit het betaald voetbal de coronacrisis niet zal overleven. “Ja, ik ben bang dat er clubs gaan omvallen”, zegt hij in een interview met De Telegraaf. Gudde vreest voor clubs die er voor de uitbraak van het coronavirus al beroerd voor stonden. Volgens hem kan de crisis voor dergelijke clubs de nekslag zijn.

Het toekomstbeeld voor de clubs in nood is allesbehalve rooskleurig. “Bij het eventuele vangnet vanuit Den Haag zal een van de voorwaarden zijn dat het geld is bedoeld vanwege de coronacrisis en niet voor het oplossen van problemen van daarvoor. Dat lijkt me ook logisch”, aldus Gudde, die aangeeft dat hij slapeloze nachten heeft. “Het is hartstikke moeilijk, omdat we eendrachtig uit deze situatie moeten zien te komen. Maar je weet in algemene zin ook dat niet elk bedrijf deze crisis gaat overleven. Het is duidelijk dat we in de competitie met een x-aantal clubs willen beginnen en daarmee ook willen eindigen.”

Gudde laat in het interview weten waarom een Eredivisie met twintig clubs geen optie was voor de KNVB. Volgens de directeur was de bond niet voor of tegen, maar was er vooral weerstand vanuit de Eerste Divisie en Eredivisie. “Bovendien zat er in het schema voor het nieuwe seizoen, dat vanwege het EK vóór 24 mei 2021 móet aflopen, met twintig clubs geen enkele ruimte voor als het een keer zou waaien of sneeuwen. Dit zou in een na-coronajaar echt een onmogelijke situatie opleveren. Het was mijn verantwoordelijkheid om te zeggen: dit gaan we dus niet doen. Het gaat gewoon niet. Punt."