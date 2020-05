Katwijk-aanvaller Marouane Afaker verdient transfer naar Eredivisie

Sparta Rotterdam heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt. Na het aantrekken van Lennart Thy en Michaël Heylen, heeft de Eredivisie-club zich versterkt met Marouane Afaker. De geboren Rotterdammer komt over van VV Katwijk. De club uit de Tweede Divisie maakt op de clubwebsite melding van de overgang van de 21-jarige aanvaller.

Sparta heeft de komst van Afaker nog niet bekendgemaakt. De buitenspeler annex aanvallende middenvelder vertrok twee jaar geleden bij Excelsior naar Excelsior Maassluis. Hij verdiende een overstap naar Katwijk en komend seizoen mag hij het proberen in de Eredivisie. Afaker maakte eerder al zijn Eredivisie-debuut namens Excelsior, maar verder dan een invalbeurt tegen Heracles Almelo kwam hij niet.

“Als linksbuiten of als aanvallende middenvelder scoorde hij acht goals in de Tweede Divisie. Ook was hij regelmatig betrokken bij andere gescoorde goals”, zo meldt Katwijk. “Door zijn opvallende spel lieten de afgelopen maanden verschillende betaald voetbalorganisaties hun interesse blijken. Uiteindelijk vond Marouane dat Sparta het beste plan voor hem had.”

“Ik voel dat ik klaar ben voor de stap”, vertelde Afaker vorige week nog aan Voetbalzone. “Als speler heb ik me in allerlei opzichten ontwikkeld en ik wil terugkeren naar het profvoetbal. Ik hoop uiteindelijk zo hoog mogelijk te spelen. Dat betekent dat ik eerst een aantal jaar knal op de Nederlandse velden en daarna een mooi buitenlands avontuur kan aangaan. Ik heb geleerd dat je nooit nooit moet zeggen, maar ik heb sterk het vermoeden dat ik mezelf eerst op de Nederlandse velden wil laten zien.”