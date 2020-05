Depay maakt indruk op omstanders in Rotterdam: ‘147 days after surgery’

Memphis Depay is hard op de weg terug na zijn zware knieblessure. Het afgebroken Ligue 1-seizoen liep de Oranje-international een zware knieblessure op en EK-deelname werd een strijd tegen de klok. Hoewel EURO 2020 met een jaar is uitgesteld vanwege de coronacrisis, neemt de aanvoerder van Olympique Lyon geen gas terug bij zijn herstel. Op social media deelt de aanvaller een video waarop te zien is hoe fit hij is. Op de kade in Rotterdam trekt hij een volle sprint.