AD kiest Ajacied als Speler van het Jaar: ‘Deze prijs is me wel wat waard’

Daley Blind is door het Algemeen Dagblad verkozen tot Speler van het Jaar. De 69-voudig Oranje-international kijkt in de krant terug op een merkwaardig seizoen, dat voor hem bol stond van hoogte- en dieptepunten. Blind begon sterk met Ajax en maakte de geboorte van zijn zoon mee, maar kreeg gedurene het seizoen te maken met hartproblemen. De dertigjarige linkspoot voelt zich inmiddels weer goed en kijkt vooruit naar het nieuwe seizoen. Hij hoopt dat het grootste deel van de Ajax-selectie intact blijft, zodat de Amsterdammers volgend seizoen weer kunnen meedoen om de titel.

Blind kwam het afgelopen seizoen twintig keer in actie in de competitie. De krant beoordeelde hem over die duels met een gemiddelde van 6,88. Hij blijft daarmee Pol Llonch van Willem II (6,71) en AZ-middenvelder Fredrik Midtsjö (6,68) voor. Zodoende houdt Blind toch nog een prijs over aan het door het coronavirus afgebroken seizoen. “Deze prijs is me wel wat waard”, reageert de ex-verdediger van Manchester United, die in oktober en november gekozen werd tot beste speler van de maand. “Het is dan wel geen volledig seizoen, maar het voelt als een mooie beloning. De twee maandprijzen staan in een speciale prijzenkast op mijn eigen kamer. Daar komt deze schaal zeker bij.”

Blind omschrijft het afgelopen seizoen als ‘krankzinnig’. “Het begon nog allemaal rustig, met duidelijke doelen die ik voor mezelf stelde: opnieuw presteren met Ajax, spelen om alle prijzen, en persoonlijk had ik de Gouden Schoen (prijs voor beste Eredivisie-voetballer van het jaar, red.) als richtpunt. Dat zou betekenen dat ik een constant seizoen op topniveau zou spelen. Mijn vader heeft er meer dan ik, dus die strijd wilde ik nog wel even nieuw leven inblazen”, aldus Blind, die sterk van start ging in zowel de competitie als Champions League. “Ik was in vorm. Zoiets is best ongrijpbaar voor een speler, maar ik voelde gewoon dat ik in een goed ritme zat. Ik zat lekker in mijn vel, tot die bewuste wedstrijd tegen Valencia. Opeens was het voorbij.”

De Ajacied bleek een ontstoken hartspier te hebben. Blind kreeg een ICD-kastje (inwendige defibrilator) en stond maandenlang aan de kant. Hij was ervan overtuigd dat hij terug zou keren op het veld. “Ik snapte de bezorgdheid, maar ik wist dat het goed zou komen. Natuurlijk denk ik er nog weleens aan terug. Het was een heel vreemde tijd. Maar ik heb de steun gevoeld van de mensen om me heen, vrienden, familie, de mensen bij Ajax, de supporters. Dat heeft me wel heel goed gedaan”, aldus Blind, die bij zijn afwezigheid gemist werd. Na zijn terugkeer speelde hij relatief veel wedstrijden. “Misschien was het wel te snel, maar dat lag vooral aan mezelf. Ik wilde zo graag. Ook om het team te helpen. Daardoor speelde ik al snel drie potjes in de week. Achteraf was het wellicht beter geweest om het rustiger op te bouwen, maar dat is achteraf. Destijds wilde ik niets liever dan speelminuten maken.”

Ajax werkt in drie blokken toe naar het nieuwe seizoen, dat vooralsnog in september van start lijkt te gaan. De selectie van trainer Erik ten Hag heeft het eerste blok achter de rug en de spelers worden pas op 11 juni weer terug op De Toekomst verwacht. In de nieuwe jaargang wil Blind met Ajax weer meestrijden op alle fronten. “Afgelopen seizoen hebben we laten zien dat er een nieuw goed team kan ontstaan”, aldus Blind. “In de eerste seizoenshelft haalden we in een periode echt een hoog niveau, zowel in de competitie als in de Champions League. Daar heb ik van genoten en dat willen we opnieuw laten zien. Hopelijk blijft onze selectie intact. Maar als er toch spelers weggaan, heb ik er alle vertrouwen in dat er straks weer een nieuw kampioenswaardig elftal ontstaat. Met jonge gasten, die zich het afgelopen seizoen al lieten zien, en met kwaliteitspelers van buitenaf. Dat is Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) ook wel toevertrouwd. Onze ambities blijven onverminderd groot.”