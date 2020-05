'Barcelona wil ‘man van honderd miljoen’ via ruilconstructie alsnog losweken’

Barcelona zet de komst van Kai Havertz niet zijn hoofd, zo meldt het Duitse Sport1. De Catalanen zijn komende zomer niet in staat om aan de vraagprijs van honderd miljoen euro, die Bayer Leverkusen vraagt voor zijn sterspeler, te voldoen, maar hopen met de inzet van twee spelers als ruilmiddel toch een kans te maken.

Het is al langer bekend dat Barcelona als gevolg van de coronacrisis niet over de liquide middelen beschikt om grote transferuitgaven te doen. De club heeft met rechtsback Emerson Leite echter een troef in handen: de 21-jarige Braziliaan wordt door trainer Peter Bosz van Leverkusen beschouwd als de ideale kandidaat om de rechterflank in zijn 3-5-2-systeem te bestrijken, zo meldde Kicker eerder al.

Emerson speelt momenteel in een gecompliceerde huurconstructie voor Real Betis, maar Barcelona heeft de mogelijkheid om de vleugelverdediger komende zomer terug te kopen. Vervolgens zou de Zuid-Amerikaan aangeboden kunnen worden in een ruildeal met Havertz. Daarbij wil Barcelona volgens Sport1 naast een onbekend geldbedrag ook middenvelder Carles Aleña inzetten, die in een eerder stadium door De Telegraaf in verband werd gebracht met een ruilconstructie met Ajax inzake André Onana.

Havertz ligt nog tot medio 2022 vast, maar sprak zich al eerder uit over zijn transferwens. "Ik ben klaar voor een grote stap en ik houd van uitdagingen. Naar het buitenland gaan is daar een onderdeel van", zo tekenden Duitse media eerder op uit de mond van de twintigjarige aanvallende middenvelder. Ook Bayern München werd genoemd als gegadigde, maar der Rekordmeister richt zijn pijlen naar verluidt volledig op Leroy Sané van Manchester City.