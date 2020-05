Zesvoudig Oranje-international meldt zich op trainingscomplex van AZ

Wesley Hoedt houdt de komende weken zijn conditie op peil bij AZ. De 26-jarige verdediger, die tot medio 2022 vastligt bij Southampton, heeft daarover overeenstemming bereikt met zijn voormalige werkgever. Hoedt komt uit de jeugdopleiding van AZ en speelde tussen 2013 en 2015 anderhalf seizoen in het eerste elftal van de Noord-Hollanders, alvorens hij transfervrij naar Lazio vertrok.

Hoedt is door Southampton sinds het begin van het seizoen uitgeleend aan Royal Antwerp, maar kan daar als gevolg van de coronacrisis momenteel niet trainen. De centrumverdediger speelde dit seizoen 25 officiële wedstrijden voor de Belgische subtopper, waarin hij niet tot scoren kwam. Antwerp heeft een optie tot koop ter waarde van acht miljoen euro, maar zal die vermoedelijk niet lichten. In dat geval heeft Hoedt zijn laatste wedstrijd voor de Belgische club, die definitief is geëindigd op de vierde plaats, al gespeeld.

In principe keert de zesvoudig Oranje-international volgend seizoen terug bij Southampton, waar zijn contract dus nog twee jaar doorloopt. Het is echter de verwachting dat de club uit de Premier League afscheid wil nemen van Hoedt: hij werd in januari 2019 al uitgeleend aan Celta de Vigo en speelde het laatste jaar dus voor Antwerp. Een maand geleden werd Hoedt door La Gazzetta dello Sport in verband gebracht met het Italiaanse Bologna.

Een terugkeer in de Eredivisie sluit de achterhoedespeler niet uit. "Ik zou mezelf graag eens laten zien in de Eredivisie, maar het is geen absolute must", zei Hoedt eerder tegenover Voetbal International. "Dat heeft ook met de vele kunstgrasvelden te maken, dat vind ik niet aantrekkelijk. Maar als een Nederlandse topclub informeert, zou ik daar zeker over nadenken."