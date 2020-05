Wilfred Genee: ‘De bronnen die ik sprak, hebben het idee dat het echt speelt’

Sergiño Dest werd vrijdag door Veronica Inside in verband gebracht met Barcelona: de kans zou 'bijzonder groot' zijn dat hij in de zomer transfereert naar de grootmacht uit LaLiga. Hoewel zijn zaakwaarnemer Joes Blakborn al gauw ontkende dat er sprake is van concrete belangstelling, blijft presentator Wilfred Genee van het gelijknamige tv-programma achter de publicatie staan. Het lijkt erop dat het nieuws van zijn hand is gekomen.

"De bronnen die ik heb gesproken, hebben het idee dat het echt speelt", verzekert Genee vrijdagavond. Volgens de initiële berichtgeving zou de verrassende overstap van de negentienjarige rechtsback zo goed als rond zijn. Dest, die eveneens met Bayern München in verband wordt gebracht, is volgens zijn zaakwaarnemer inderdaad op de radar van Barcelona verschenen. Maar meer dan 'weleens informeren' heeft men niet gedaan, zei Blakborn tegen De Telegraaf. "Ze hebben zich niet bij mij gemeld en niet bij Ajax."

Ondanks de ontkrachting van het verhaal vanuit het kamp-Dest, wordt vrijdagavond ook door Radio Catalunya bericht over de interesse vanuit het Camp Nou. Volgens de doorgaans goed geïnformeerde radiozender wordt Dest gezien als 'een van de opties' om Nélson Semedo te vervangen, mocht de Portugees na dit seizoen vertrekken. Semedo heeft een contract tot medio 2022 en de onderhandelingen over een nieuwe verbintenis hebben nog niets opgeleverd. Barcelona zou vooralsnog niet willen voldoen aan zijn salariseisen. De radiozender heeft contact gehad met Barcelona, dat ontkent dat er sprake is van een akkoord.

Ook door Ajax wordt de belangstelling vooralsnog niet ontkend. “Wij hebben een bestuurslid gesproken die het ook niet wilde ontkennen, maar die zei dat ze in deze coronaperiode eigenlijk niets mogen zeggen over transfers. Dat zou er ook aan kunnen bijdragen dat het niet naar buiten komt", zei Genee in de uitzending. Aan de tafel van het praatprogramma wordt verschillend gedacht over de transfer. René van der Gijp noemt Dest, vrijdag verkozen tot Talent van het Jaar van Ajax, een 'doodnormale back'. Johan Derksen zou de overstap wel kunnen begrijpen. "In een team als Barcelona, met heel veel creatieve spelers, is het handig om een back te hebben die gewoon zijn taak uitvoert en het loopvermogen heeft om dingen te herstellen."