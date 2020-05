‘Grote verdeeldheid binnen selectie van Ajax over salariskwestie’

Ajax heeft nog altijd géén akkoord bereikt met de spelers over een verlaging van de salarissen, zo meldt het Algemeen Dagblad op basis van gesprekken met drie zaakwaarnemers van Ajax-spelers. Maandag brachten de Amsterdammers zelf naar buiten dat er al wél overeenkomst was bereikt met de spelers over een reductie, maar het dagblad spreekt dat vrijdagavond nadrukkelijk tegen.

Er zou grote verdeeldheid bestaan onder de spelers over het inleveren van salaris. Een deel van de eerste selectie is daartoe bereid, een ander deel is akkoord onder voorbehoud, terwijl een aantal 'sleutelspelers' momenteel nog geen enkele toezegging over een financieel gebaar heeft gedaan. Die laatste groep zou eerst de ontwikkelingen van de komende maanden willen afwachten, inclusief de daarbij behorende transferperiode.

Ajax bevindt zich volgens het AD in een lastige onderhandelingspositie, omdat de club door de sportieve successen van de afgelopen jaren de nodige financiële daadkracht heeft. Bovendien vertegenwoordigt de selectie een grote transferwaarde, die bij het verkopen van enkele spelers verzilverd zou kunnen worden. Op donderdag 7 mei kwamen werkgeversorganisatie FBO en de spelersvakbonden VVCS en ProProf weliswaar tot een richtlijn voor een salarisoffer, maar enkele van de grootverdieners bij Ajax zouden het inleveren van twintig procent van hun loon te veel vinden.

Met name de zaakwaarnemers van Dusan Tadic en André Onana zouden 'hard spel' spelen richting Ajax. Tadic wordt vertegenwoordigd door het Zwitserse kantoor Soccer Mondial AG, terwijl Onana een Spaanse zaakwaarnemer heeft, Albert Botines van het bureau Goal Management. Die buitenlandse partijen zouden weinig waarde hechten aan het Nederlandse sociaal akkoord dat vorige week tot stand kwam, en niet zomaar bereid zijn om salaris in te leveren.

Maandag leek een akkoord nog in kannen en kruiken. Ajax meldde dat de spelers, de technische staf en de directie bereid zijn om in te leveren. “Ja, wij zijn solidair", zo zei Daley Blind in door Ajax gepubliceerde quote. "De club loopt in deze zware tijd hoe dan ook vele miljoenen mis. Daarover hebben we gesprekken gevoerd. Wij vinden het als spelersgroep vanzelfsprekend ook een bijdrage te leveren."