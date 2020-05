Mitchell Dijks uit seksuele frustraties openlijk: ‘Ik zou je gewoon doen nu, hé’

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

De coronacrisis valt Mitchell Dijks zwaar. De verdediger van Bologna uitte vrijdag openlijk zijn seksuele frustraties onder de volgende Instagram-video van influencer Bram Krikke ("Bram serieus. Hier in Italië is er lockdown he heb al maanden geen vrouw aangeraakt. Ik zou je gewoon doen nu hé hahahahahahah.")





Hoog bezoek vrijdag op het trainingsveld van Ajax, waar Louis van Gaal de tijd nam om op de foto te gaan met wat fans.





Het was vrijdag precies 147 dagen nadat Memphis Depay geopereerd werd aan een zware knieblessure. De Nederlandse spits gaf vol trots de volgende update op Instagram.





Andy Carroll vierde vrijdag de negende verjaardag van zijn zoon Lucas. De spits trakteerde zijn kroost op ijs. Ook Ralf Seuntjens had reden voor een feestje: zijn zoon Nolan vierde diens tweede verjaardag.





Ronald en Frank de Boer vierden vrijdag hun vijftigste verjaardag.





De Franse competitie is inmiddels definitief stilgelegd, maar dat is voor Cesc Fàbregas absoluut geen excuus om zijn trainingsroutine te verwaarlozen.





Vivianne Miedema maakte vrijdag indruk met het volgende trucje.