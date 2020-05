Chiellini doet opnieuw onthulling: ‘Iedereen weet dat hij veel te veel dronk’

Opnieuw doet de biografie van Giorgio Chiellini stof opwaaien. Nadat de 35-jarige verdediger van Juventus al hard uithaalde naar zijn voormalig ploeggenoten Felipe Melo en Mario Balotelli, zijn Italiaanse media vrijdag in de ban van een passage over Arturo Vidal. Volgens Chiellini is alcohol 'de zwakte' van de Chileen, die tussen 2011 en 2015 met hem samenspeelde bij Juventus.

Waar Chiellini bikkelhard was voor Felipe Melo en Balotelli, staan zijn uitlatingen over Vidal bol van nuance. "Een voetballer is geen duivel of een heilige", zo begint de mandekker zijn verhaal over de huidige middenvelder van Barcelona. "Waar het eigenlijk om gaat, is of je echt of nep bent. Vidal ging soms uit en dronk dan meer dan hem lief was, dat weet iedereen. Je kunt stellen dat alcohol een beetje zijn zwakke punt was."

"Maar dat doet niets af aan de winnaar die hij is, of het type mens dat hij is", benadrukt Chiellini. Vidal beleefde vier succesvolle seizoenen met Juventus, waarin hij telkens kampioen van Italië werd. "Zwakke punten maken deel uit van de menselijke natuur. Het gaat erom wat de gevolgen kunnen zijn voor een team. Arturo kwam een paar keer per jaar niet opdagen voor de training, maar hij heeft nooit echt verzaakt. Sterker nog, ik denk dat bepaalde aspecten ons soms sterker maakten."

Chiellini herinnert zich een voorval tijdens de voorbereiding op een seizoen. "We waren de avond voor onze laatste training daar in Miami. De volgende ochtend was Arturo nergens te bekennen. Hij moest letterlijk uit bed worden gesleurd. Antonio Conte (de trainer destijds, red.) kon niet wachten om Arturo uit de selectie te zetten om een voorbeeld voor de rest te stellen. Maar Arturo slaagde erin, ondanks dat hij nog half dronken was, zich als een gek in te zetten en iedereen te verslaan in de sprints van twintig meter."

Verder brengt Chiellini in herinnering dat ook Juventus-icoon Paolo Montero, die in 2005 een punt achter zijn loopbaan zette, bekendstond als feestbeest. "Helaas heb ik Paolo nooit goed leren kennen", zegt Chiellini, die pas bij Juventus kwam toen Montero net gestopt was. "Hij was iemand die 's nachts als een koning leefde. In zijn laatste seizoen, toen zijn prestaties slechter werden, zei Luciano Moggi (voormalig directeur van Juventus, red.) op een dag tegen hem: 'Paolo, ga alsjeblieft wat vaker uit, ga terug naar je oude levensstijl!' Voor Vidal gold dat ook een beetje."