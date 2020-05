Club Brugge definitief kampioen van België; ook degradant aangewezen

Club Brugge is definitief uitgeroepen tot kampioen van België, zo hebben de Belgische voetbalclubs vrijdag besloten in een videocall. Het seizoen in de Jupiler Pro League wordt definitief niet uitgespeeld, maar er wordt wél een degradant aangewezen: Waasland-Beveren is vanaf volgend seizoen actief op het tweede niveau.

Club Brugge stond bij het stilleggen van de Belgische competitie liefst vijftien voor op nummer twee AA Gent. Er zou nog één reguliere speelronde volgen, waarna de Club Brugge via play-offs het kampioenschap definitief had moeten afdwingen. Voor hekkensluiter Waasland-Beveren zal het besluit over degradatie hard aankomen: de Leeuwen hadden een achterstand van twee punten op Oostende en hadden zich met een overwinning in de laatste speelronde nog veilig kunnen spelen.

Het zag er al lange tijd naar uit dat de Belgische competitie niet afgemaakt zou worden, nadat de regering van het land eerder profvoetbal tot zeker 31 juli verbood. De Pro League bracht begin april al het advies uit om Club Brugge tot kampioen aan te wijzen; dat advies hebben de clubs vrijdag in een Algemene Ledenvergadering overgenomen.

Door het besluit viert Club Brugge, dat met Ruud Vormer één Nederlandse speler in de gelederen heeft, zijn zestiende kampioenschap uit de clubhistorie. De laatste keer dat Blauw-Zwart de titel veroverde was in 2018. Club Brugge verzekert zich daarmee van toegang tot de groepsfase van de Champions League; AA Gent gaat namens België richting de play-offs van het miljardenbal.