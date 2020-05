Erik ten Hag bevestigt: Ajax licht koopoptie definitief niet

Bruno Varela keert volgend seizoen definitief niet meer terug bij Ajax. Erik ten Hag maakt tijdens zogenaamde Ajax Quarantaine Talk Business Relations bekend dat de koopoptie op de Portugese reservedoelman niet gelicht wordt, zo schrijft De Telegraaf-journalist Mike Verweij op Twitter. Varela werd het afgelopen anderhalf jaar door Ajax gehuurd van Benfica.

“Erik ten Hag laat net tijdens de Ajax Quarantine Talk Business Relations weten dat reservekeeper Bruno Varela definitief niet terugkeert in Amsterdam”, zo schrijft Verweij op Twitter. De afgelopen tijd kwamen er enigszins tegenstrijdige berichten over Varela naar buiten. A Bola wist vorige week te melden dat Ajax de kooptie ter waarde van zes miljoen euro in de huurovereenkomst van de Portugese doelman niet ging activeren. De Portugese krant schreef verder dat Varela reeds was teruggekeerd naar thuisland Portugal.

“De kranten weten blijkbaar meer dan ik. Ik ben niet in Portugal en ik train ook niet alleen. Ik ben in Nederland, in Amsterdam, waar ik train met het team waar ik nog tot het einde van dit seizoen een contract heb. Hoewel het seizoen hier erop zit, loopt het contract net zolang door als nodig is”, reageerde Varela. Hij gaf tegelijkertijd te kennen dat hij nog niet had gehoord over de optie tot koop in zijn huurovereenkomst. Ajax moest voor 15 mei uitsluitsel geven en heeft klaarblijkelijk besloten niet verder te gaan met Varela.

De 25-jarige doelman fungeerde de afgelopen anderhalf jaar als tweede doelman achter André Onana. Uiteindelijk kwam Varela tot slechts drie officiële wedstrijden in het shirt van Ajax. De sluitpost keert nu terug naar Benfica, waar zijn contract nog loopt tot medio 2022. In een eerder stadium werd gemeld dat er nog gesproken moet worden tussen Varela en de Portugese grootmacht.