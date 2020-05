Spelers van FC Twente leveren fors bedrag in om miljoenentekort te dekken

De spelers en staf van FC Twente leveren per direct salaris in. TC Tubantia en RTV Oost weten te melden dat er een akkoord is bereikt over verlaging die ongeveer 250.000 euro oplevert. Algemeen directeur Paul van der Kraan doet in een open brief aan de supporters op de clubwebsite uit de doeken dat de coronacrisis forse gevolgen heeft voor FC Twente.

“We zijn op allerlei manier aan het kijken en rekenen hoe we het hoofd boven water kunnen houden, maar dat kunnen we niet alleen. De spelers van FC Twente hebben dit signaal ook goed begrepen en zij zijn bereid per direct geld in te leveren. Wij als directie hadden dit al eerder toegezegd. Met het overige personeel worden de besprekingen nog gestart”, schrijft Van der Kraan in de open brief. Doordat de laatste vier thuiswedstrijden niet worden afgewerkt, komt FC Twente twee miljoen euro tekort.

“Mochten we het nieuwe seizoen tot en met december niet met publiek kunnen spelen dan betekent dat een omzetverlies van 35 tot 40% als we het beleid niet wijzigen”, vervolgt Van der Kraan. “Met een jaaromzet van 25 miljoen euro kan iedereen uitrekenen dat dat geen sinecure is. We lagen financieel mooi op koers, maar zullen in het nieuwe seizoen met wedstrijden zonder publiek dus een forse stap terug moeten doen. Toch ben ik ervan overtuigd dat we samen deze periode doorkomen.”

“De eerste selectie traint deze maand nog op het veld en gaat daarna op vakantie. Op het moment dat de nieuwe technisch directeur er is kan de sportieve blik meteen worden gericht op het nieuwe seizoen. Hij is straks uiteindelijk verantwoordelijk voor de invulling van de technische staf en voor de aanvulling van de selectie”, kondigt de algemeen directeur aan. FC Twente besloot onlangs afscheid te nemen van technisch directeur Ted van Leeuwen. In zijn kielzog vertrekt ook trainer Gonzalo García, wiens aflopende contract niet verlengd wordt.