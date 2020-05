Kluivert lovend: ‘Tactisch gezien is hij een van de besten, zo niet dé beste’

Patrick Kluivert maakte Louis van Gaal als trainer mee bij Ajax, Barcelona en het Nederlands elftal. Daarnaast werkte de oud-aanvaller op het succesvol verlopen WK van 2014 intensief samen met de ervaren oefenmeester, maar nu in de hoedanigheid van assistent-bondscoach. Kluivert, tegenwoordig hoofd opleidingen bij Barcelona, is vooral onder de indruk van de tactische kwaliteiten van Van Gaal.

"Natuurlijk neem je veel mee van Louis", benadrukt Kluivert in een uitzending van NPO Radio 1. "Hij heeft mij de gelegenheid gegeven om bij Ajax op het hoogste niveau te spelen. De systemen van Louis zijn bijna hetzelfde als hier in Barcelona." De opleider heeft Van Gaal dan ook hoog zitten als oefenmeester. "Tactisch is Louis een van de besten, zo niet dé beste."

Van Gaal op zijn beurt is weer lovend over de trainerskwaliteiten van Kluivert. "Patrick is complementair aan mij", aldus de clubloze trainer. "Ik ben een veeleisende coach. Patrick moest dat in de relationele sfeer goed strijken. Hij is daar echt fantastisch in." Van Gaal bewondert de menselijke kant van Kluivert. "Het is een hele lieve jongen. En hij kan ook nog een beetje voetballen."

Ook de samenwerking met Danny Blind als assistent-trainer bij het Nederlands elftal was een succes, zo oordeelt Van Gaal. De voormalig bondscoach kende Blind al van hun gezamenlijke periode bij Ajax en wist daarom dat de oud-verdediger over bepaalde leiderschapskwaliteiten beschikt. "Niet zoveel spelers hebben die kwaliteiten. Hij heeft tactisch inzicht. Niet alleen voor zichzelf, maar voor het hele elftal. Daarom stelde ik Danny op in de as en maakte hem aanvoerder", aldus Van Gaal.