Ajax rondt ‘formaliteiten’ af en ziet tot 2023 lopend contract getekend worden

Sven Botman heeft officieel zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij Ajax. In een eerder stadium was al bekend geworden dat de Amsterdammers en de twintigjarige verdediger een akkoord hadden bereikt over een nieuwe tot 2023 lopende verbintenis. Ajax maakt nu via de officiële kanalen bekend dat ‘alle formaliteiten’ zijn afgerond en Botman zijn handtekening heeft gezet onder zijn nieuwe contract.

Het oude contract van Botman liep nog door tot medio 2022, maar er bestond de nodige belangstelling voor de verdediger. Norwich City had hem op de korrel, terwijl recent zijn naam ook in verband werd gebracht met Udinese. Ajax heeft hierop geanticipeerd door hem een nieuw contract te laten ondertekenen, dat Botman tot medio 2023 aan de Amsterdammers verbindt. Er werd eerder al bekend dat de verdediger volgend seizoen een kans krijgt bij de hoofdmacht van Ajax.

Botman speelde dit seizoen op huurbasis voor sc Heerenveen, voor wie hij in dertig officiële wedstrijden twee doelpunten en vier assists verzorgde. Nadat het Eredivisie-seizoen beëindigd moest worden, keerde de verdediger onlangs al per direct terug bij Ajax. “Heerenveen heeft mij de kans gegeven om een completere speler te worden. Zowel als speler maar ook als mens ben ik hier gegroeid.”

“Ik heb hier heel veel mooie momenten gehad en mijn best gedaan om er alles uit te halen. Nu mag ik bij Ajax weer laten zien wat ik kan. Ik kijk daar heel erg naar uit”, zei Botman afgelopen week op de website van sc Heerenveen. De verdediger speelt sinds 2009 bij Ajax, dat hem destijds weghaalde bij Pancratius. Botman wacht nog op zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, maar speelde al wel 28 officiële duels voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.