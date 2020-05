Getafe-spits spil in Spaanse omkopingszaak van bijna twee miljoen euro

De politie in Spanje heeft nieuw bewijs verzameld in de omkopingszaak daterend uit het seizoen 2018/19, met vermeende betrokkenheid van Getafe en Valencia. Voornoemde clubs waren destijds op de slotdag van het seizoen in de race om het vierde Champions League-ticket in LaLiga en in de jacht daarop zouden spelers van respectievelijk Villarreal en Real Sociedad zijn omgekocht.

In ‘Operatie Oikos’ wordt met de beschuldigende vinger gewezen naar Getafe-spits Jorge Molina, die zou hebben geweten van het aanbod dat zeven spelers van Villarreal hadden ontvangen. Bij verlies tegen Getafe zou het zevental een bedrag van 1,8 miljoen euro krijgen, zo klinkt het in de Spaanse media. Molina ontkent de aantijgingen en zou naar verluidt zeer ontstemd zijn over het verhaal omtrent zijn aandeel in de omkoping. Molina speelde in februari nog tegen Ajax in de tweede ronde van de Europa League.

Molina zou via WhatsApp contact gehad hebben met gehad met onder meer Miguel Ángel Tena, een jeugdcoach van Villarreal, over het geldbedrag. De Spaanse politie heeft inmiddels bewijzen gevonden hieromtrent, zo wordt gemeld in de Spaanse media. Er is inmiddels bij de rechtbank op aangedrongen om de telefoon van Molina in de komende weken grondig te laten onderzoeken, om zo eventueel nog meer bewijs naar voren te brengen en om te voorkomen dat eventueel bewijsmateriaal wordt gewist.

Valencia zou er ook alles aan hebben gedaan om het resultaat tijdens de laatste speelronde van de jaargang 2018/19 te beïnvloeden, daar zeven spelers van Sociedad een geldbedrag in het vooruitzicht was gesteld. De politie heeft ook in dit geval bewijzen gevonden voor matchfixing, al wijst Valencia alle beschuldigingen van de hand. De club van Jasper Cillessen pakte het laatste Champions League-ticket dankzij een 2-0 zege, terwijl Getafe niet verder kwam dan een 2-2 gelijkspel tegen Villarreal. De verwachting is dat er binnenkort een strafzaak volgt.

De clubleiding van Getafe staat in ieder geval pal achter Molina, zo blijkt vrijdagmiddag uit een verklaring op de clubsite. "We steunen hem onvoorwaardelijk. Dergelijke beschuldigingen zijn zeer schadelijk voor het imago van de speler en zijn familie. Gerechtelijke stappen worden door ons dan ook niet uitgesloten. We accepteren het als club niet dat onze reputatie op deze manier wordt aangetast", aldus het bestuur van Getafe. Inmiddels heeft ook Villarreal de aantijgingen door middel van een statement afgewezen. De beleidsbepalers benadrukken daarnaast dat juridische stappen niet bij voorbaat uit te sluiten zijn.