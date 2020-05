‘Ajax is daarom mijn slechtste periode als voetballer, echt de allerslechtste’

Thimothée Atouba werkte bij Hamburger SV op een prettige manier samen met Martin Jol en toen de Haagse trainer in 2009 werd aangesteld bij Ajax, volgde de linksback uit Kameroen hem al snel richting Amsterdam. Het avontuur in Nederland verliep echter bijzonder teleurstellend voor Atouba, die in twee jaar tot slechts drie optredens kwam in het shirt van Ajax.

"Hij deed me een aanbieding. Ik ging naar Amsterdam en sprak met Martin over Ajax", blikt Atouba met VICE Sports terug op zijn overstap naar de Eredivisie, na ruim tien jaar geleden. "We kwamen snel tot een akkoord. Ik was echt blij met de stap naar Amsterdam. Het is een fijne stad en ik had veel zelfvertrouwen, omdat de trainer en ik elkaar al kenden. Maar ik heb geen goede herinneringen aan mijn eerste wedstrijd voor Ajax."

Atouba doelt op zijn debuutwedstrijd tegen PSV in het seizoen 2009/10. "Een goed team. Ik merkte dat ik nog niet honderd procent fit was en nog geen goede klik had met mijn teamgenoten. Ik wilde soms de lange bal spelen, maar Ajax wil altijd tiki-taka spelen, zoals Barcelona." Ajax verloor met 4-3 van PSV en Atouba voelde zich na afloop schuldig. "Ik herinner me dat Luis Suárez na de wedstrijd in de kleedkamer naar me toe kwam. Hij was woedend en gaf me keihard op mijn flikker. Ik werd niet eens boos op hem. Het was terechte kritiek."

De vleugelverdediger raakte tot overmaat van ramp kort daarna geblesseerd tijdens een duel van Jong Ajax. "Ajax is daarom de slechtste periode uit mijn leven als voetballer geweest. Echt de allerslechtste", verzucht de inmiddels gestopte Atouba, die in Nederland vanwege aanhoudend blessureleed nooit echt uit de verf kwam. " Die jaren bij Ajax heb ik me nooit honderd procent fit gevoeld. Ik speelde in Jong Ajax op zeventig procent van wat ik kon. Ploeggenoten bij Jong Ajax vroegen me steeds waarom ik bij hun rondliep, met mijn veertig interlands voor Kameroen. Het werd op een gegeven moment gewoon grappig."

Atouba heeft veel respect voor Frank de Boer, de opvolger van de in december 2010 ontslagen Jol, ondanks het feit dat hij gelijk slecht nieuws had voor de verdediger. "Hij deed meteen iets goeds: hij riep me naar zijn kantoor. “Thimothée,” zei hij. “Ik wil je vertellen dat ik niet meer op jou reken. Ik heb geregeld dat we jouw contract kunnen beëindigen, zodat je een nieuwe club kunt gaan zoeken.” Ik bedankte hem, omdat hij me de waarheid vertelde." Atouba, die verder ook voor onder meer Tottenham Hotspur uitkwam, speelde daarna nog even bij Las Palmas. In 2014 zette hij een punt achter zijn actieve loopbaan.