‘Als ze tien miljoen voor hem bieden, dan gaat Ajax ’nee‘ zeggen’

De grote leegloop bij Ajax blijft waarschijnlijk uit, zegt Freek Jansen. De journalist geeft in gesprek met Ajax Showtime aan dat de club spelers als Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico, André Onana en Sergiño Dest niet voor de eerste de beste prijs laat gaan, ook niet in deze coronacrisis. "Op dat vlak heeft Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) het contractueel heel goed gedaan, omdat de contracten van de spelers lang doorlopen", constateert de Ajax-watcher.

Jansen ziet dat Dest flinke stappen heeft gezet dit seizoen. "Dat hij heel veel heeft gespeeld en ook door Bayern München wordt begeerd, dat is komeetachtig", aldus Jansen, die niet kan inschatten hoeveel Dest oplevert bij een transfer. Volgens hem hangt alles erg af van wat de buitenlandse topclubs gaan doen en of de transferperiode op gang komt. "Dat weet niemand en dat blijft voor alle spelers van Ajax even afwachten, want ze laten hun spelers niet zomaar gaan."

Onana wil graag een transfer maken, maar het is ook afwachten of de doelman naar het buitenland trekt. "Het gekke is dat ik hem anderhalf of twee jaar geleden een keer sprak en dat hij toen ook zeker wist dat hij wegging. Het past ook wel bij de grillen van een keeper", zegt de journalist, die geen muiterij van de Ajax-spelers verwacht. "Ajax is altijd wel goed voor de spelers geweest. Denk aan salarisverhogingen en het meedenken met transfers."

"Je moet echt wel uit een ei komen als je nu niet doorhebt dat de boel met de coronacrisis niet een beetje veranderd is. Als er een club komt die tien miljoen euro biedt voor Onana, dan gaat Ajax 'nee' zeggen. En dat zou Onana ook snappen. (...) In principe ga je er het meest vanuit dat Onana, Tagliafico en Van de Beek vertrekken. En of het nou twee van die drie of één van die drie wordt, dat is nu lastig te zeggen. Die drie zijn in ieder geval de targets, ook met de afspraken die gemaakt zijn. Als er een club komt met het juiste bedrag, dan zal Ajax niet moeilijk doen", besluit Jansen.