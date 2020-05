Weghorst: ‘In zijn hoofd was hij er niet klaar voor, de mentaliteit ontbrak'

Wout Weghorst speelde tussen 2016 en 2018 voor AZ en had in die jaren onder meer te maken met Owen Wijndal. De pas twintigjarige linksback is uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Arne Slot, maar Weghorst had enkele jaren geleden nog grote twijfels over de slagingskansen van Wijndal in het betaald voetbal, zo blijkt uit een uitgebreid interview met Goal.

"In de jeugdopleiding van AZ kon ik al wel zien dat Wijndal over talent beschikt", aldus de aanvaller van VfL Wolfsburg. "Maar in zijn hoofd was hij er nog niet klaar voor, het ontbrak bij hem aan de juiste mentaliteit. Desondanks kende hij een goede start in het eerste elftal en was al snel niet meer weg te denken uit de basisopstelling. Zijn ontwikkeling heeft me verbaasd, maar ik ben er ook heel blij mee."

Weghorst neemt ook een huidige ploeggenoot onder de loep. "Ignacio Camacho is in de afgelopen twee jaar helaas vaak geblesseerd geweest. Maar als hij speelt, dan maakt hij ook grote indruk. Ooit tegen Bayer Leverkusen won Ignacio echt elk persoonlijk duel. Ik weet nog dat ik na de wedstrijd tegen mijn vader zei: ‘Het was echt geweldig om met hem te spelen’. Het is de meest getalenteerde ploeggenoot die ik ken en ik zou nooit tegen hem willen uitkomen."

In de Bundesliga gaat veel aandacht uit naar topspitsen als Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski en Weghorst is met name gecharmeerd van laatstgenoemde spits. "Hij maakt op mij de meeste indruk", vervolgt de voormalig AZ-aanvaller. "Lewandowski is niet een spits die alleen maar op kansen wacht, hij creëert ze ook zelf. Het is een zeer complete spits die zich kan meten met de allerbeste aanvallers in Europa."

Weghorst, die Liverpool omschrijft als een van zijn favoriete clubs, ziet Wolfsburg niet als zijn eindstation. "Ik ben ambitieus en wil heel graag stappen zetten als speler", maakt de viervoudig international van het Nederlands elftal duidelijk. "Misschien speel ik ooit voor een andere club in Duitsland of Engeland? Al is het voorlopig slechts toekomstmuziek." Weghorst hoopt dat bondscoach Ronald Koeman hem op termijn ziet als dé aanvalsleider van Oranje. "Het EK van volgend jaar en het WK in 2022 zijn doelstellingen voor mij, het zou geweldig zijn als ik dan tot de definitieve selectie hoor. Vroeger keek ik de grote toernooien altijd op televisie, tien jaar later ben ik er misschien zelf wel bij."