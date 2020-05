Wat is het salaris van Matthijs de Ligt en hoe hoog is zijn marktwaarde?

Matthijs de Ligt maakte in de zomer van 2019 een droomtransfer van Ajax naar Juventus en is er op financieel gebied enorm op vooruitgegaan. De Italiaanse grootmacht moest ver gaan om de talentvolle verdediger in huis te halen. De Oranje-international behoort met zijn salaris tot de absolute grootverdieners in de Serie A.

De Ligt werd opgeleid bij Ajax, in eerste instantie als middenvelder. In de loop der jaren kwam hij centraal in de achterhoede te spelen en op die positie behoort hij inmiddels tot de beteren in Europa. Hij was pas zestien jaar oud toen Peter Bosz hem op 21 september 2016 liet debuteren in het bekerduel met Willem II. Ajax won met 5-0 en De Ligt pikte zijn doelpunt mee. Ondanks zijn jonge leeftijd overtuigde het piepjonge talent en in zijn eerste seizoen ontwikkelde hij zich tot basisspeler.

Het werd een seizoen om niet snel te vergeten, daar de Amsterdammers de Europa League-finale bereikten. De eindstrijd werd verloren van Manchester United (2-0), maar De Ligt deed in zijn eerste seizoen op het hoogste niveau veel ervaring op. Bovendien maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het Nederlands elftal, al zal hij met weinig plezier terugkijken op zijn eerste minuten in Oranje. Toenmalig bondscoach Danny Blind zette hem in de basis in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije. De Ajacied ging in de fout bij de 1-0 van de Bulgaren en ook bij het tweede tegendoelpunt ging hij niet vrijuit. Blind haalde De Ligt na 45 minuten spelen naar de kant ten faveure van een andere debutant: Wesley Hoedt.

In het seizoen dat volgde liet De Ligt zien waarom hij tot de grootste talenten van Europa behoorde. Hij zette achterin bij Ajax de lijnen uit en toen Joël Veltman zijn basisplaats verloor, koos Erik ten Hag voor De Ligt als nieuwe aanvoerder. Met zijn zeventien jaar werd hij de jongste Ajax-captain ooit. Clubs stonden in de rij om hem over te nemen, maar het toptalent bleef zijn club trouw in de zomer van 2018. Aan het einde van dat jaar mocht hij de Golden Boy Award in ontvangst nemen, de prijs voor het grootste talent van Europa. Die status bevestigde hij in het seizoen 2018/19, waarin Ajax kampioen werd, de TOTO KNVB Beker won en de voetbalwereld verbaasde in de Champions League. Opnieuw stonden de clubs in de rij en was het Juventus dat hem wist aan te trekken.

Wat is de waarde van Matthijs de Ligt?

De marktwaarde van Matthijs de Ligt is de afgelopen jaren als een speer omhoog geschoten. Toen hij voor zijn debuut in de hoofdmacht als zestienjarige zijn wedstrijden afwerkte bij Ajax Onder-19 en Jong Ajax, lag zijn waarde volgens Transfermarkt op 100.000 euro. Na zijn eerste seizoen in de hoofdmacht en debuut in Oranje was zijn waarde gestegen naar 5 miljoen euro. Daarna ging het hard, want eind 2018, met de Golden Boy Award op zak, schoot zijn waarde naar 65 miljoen euro.

De Ligt imponeerde met Ajax in de Champions League en dat had gevolgen voor zijn marktwaarde. Na het historische seizoen 2018/19 werd zijn waarde door Transfermarkt bepaald op 75 miljoen euro. Ajax hield ook precies dat bedrag over aan de verkoop aan Juventus, dat overigens 10 miljoen euro extra kwijt was aan zijn komst vanwege de kosten aan zaakwaarnemer Mino Raiola. De waarde van de inmiddels twintigjarige verdediger is door de coronacrisis gezakt naar 67,5 miljoen euro.

Salaris Matthijs de Ligt

De Ligt verliet Ajax in juli 2019 en koos voor een vijfjarig contract bij Juventus. Dat de club uit de Serie A hem graag wilde hebben, blijkt wel uit het torenhoge salaris dat de mandekker krijgt toegeschoven. Volgens La Gazzetta dello Sport verdient De Ligt 8 miljoen euro per jaar, een bedrag dat middels bonussen met 4 miljoen kan oplopen naar 12 miljoen euro. Hij is daarmee een van de bestbetaalde spelers uit de selectie van trainer Maurizio Sarri en de complete Serie A. De enige speler in de Italiaanse competitie die meer verdient dan De Ligt is ploeggenoot Cristiano Ronaldo (31 miljoen euro per jaar). De twintigjarige ex-Ajacied blijft Gonzalo Higuaín (7,5 miljoen), Paulo Dybala (7,3 miljoen) en Aaron Ramsey (7 miljoen) voor.

Extra inkomsten

De Ligt is verbonden aan het sportkledingmerk Adidas, al is het onbekend welk bedrag gemoeid is met deze deal. Als speler van het Nederlands elftal ontvangt de talentvolle verdedigers premies. De Telegraaf meldde vorig jaar dat Oranje-internationals 4.000 euro bruto per gespeelde interland ontvangen. De teller van De Ligt in het shirt van Nederland staat inmiddels op 21 wedstrijden.

Salarissen Juventus volgens La Gazzetta dello Sport

SPELER SALARIS CONTRACT Cristiano Ronaldo 31 miljoen euro 2022 Matthijs de Ligt 8 + 4 miljoen euro 2024 Gonzalo Higuaín 7,5 miljoen euro 2021 Paulo Dybala 7,3 miljoen euro 2022 Aaron Ramsey 7 miljoen euro 2023 Adrien Rabiot 7 + 2 miljoen euro 2023 Miralem Pjanic 6,5 miljoen euro 2023 Douglas Costa 6 miljoen euro 2022 Sami Khedira 6 miljoen euro 2021 Leonardo Bonucci 5,5 miljoen euro 2024 Alex Sandro 5 miljoen euro 2023 Federico Bernardeschi 4 miljoen euro 2022 Danilo 4 + 1 miljoen euro 2024 Giorgio Chiellini 3,5 miljoen euro 2020 Blaise Matuidi 3,5 miljoen euro 2021 Juan Cuadrado 3,5 miljoen euro 2020 Wojciech Szczesny 3,5 miljoen euro 2024 Daniele Rugani 3,5 miljoen euro 2024 Mattia De Sciglio 3 miljoen euro 2022 Rodrigo Bentancur 2,5 miljoen euro 2024 Mattia Perin 2,3 miljoen euro 2022 Marko Pjaca 2 miljoen euro 2021 Merih Demiral 1,8 miljoen euro 2024 Gianluigi Buffon 1,5 miljoen euro 2020 Carlo Pinsoglio 300.000 euro 2020

Prijzenkast en records

2015 - Beste speler van de Aegon Future Cup (Ajax Onder-17)

2015 - Beste speler van de Copa Amsterdam (Ajax Onder-19)

2016 - Gekozen tot Talent van de Toekomst

2016 - Jongste basisspeler van een Nederlandse club in een Europese competitie

2017 - Jongste aanvoerder in de geschiedenis van Ajax

2017 - Jongste speler ooit in een Europese clubfinale (17 jaar en 285 dagen)

2017 - Jongste debutant in Oranje sinds 1931 (17 jaar en 225 dagen)

2017 - Amsterdams Talent van het Jaar

2018 - Winnaar Johan Cruijff Prijs

2018 - Winnaar Golden Boy Award

2019 - Jongste Ajacied in Club van 100 (19 jaar en 204 dagen)

2019 - Jongste aanvoerder in de halve finale van de Champions League (19 jaar en 261 dagen)

2019 - Kampioen met Ajax

2019 - TOTO KNVB Beker met Ajax