‘Als PSV sneller was geweest, hadden ze 10 miljoen minder voor hem betaald’

Ronaldo streek in 1994 neer bij PSV, nadat de Braziliaanse aanvaller veelvuldig was gescout door Piet de Visser. Voormalig assistent-trainer en coach van het tweede elftal Ernie Brandts benadrukt echter dat hij Ronaldo al op zestienjarige leeftijd al had ontdekt tijdens een scoutingstrip richting Brazilië. In onderstaand interview met DAZN praat Brandts verder onder meer over de samenwerking met Peter Hyballa bij NEC.