Zlatan Ibrahimovic kent zijn volgende club goed

Manchester United is in de markt voor Alassane Pléa. Vice-voorzitter Ed Woodward zou al navraag hebben gedaan bij Borussia Mönchengladbach voor de aanvaller. (Sky Deutschland)

De Zweedse aanvaller lijkt klaar voor een vervolg bij Hammarby IF, de club waar hij sinds enige tijd mede-eigenaar van is.