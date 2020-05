‘Echt een klap, ik heb Eredivisie-clubs afgezegd omdat ik uitging van promotie’

Branco van den Boomen maakt zich op voor nog een seizoen in de Keuken Kampioen Divisie met De Graafschap. hadden samen met SC Cambuur een kort geding aangespannen tegen de KNVB om alsnog promotie af te dwingen, maar de rechter legde de eis vanuit Doetinchem en Leeuwarden naast zich neer. De middenvelder baalt van de beslissing, omdat hij dolgraag in de Eredivisie wil uitkomen.

"Het is balen, maar je zag het aankomen", verzucht Van den Boomen, die de uitspraak van de rechter donderdagavond via een livestream volgde, vrijdag in gesprek met het Eindhovens Dagblad. "Ik had al het gevoel dat dit de uitkomst zou zijn, omdat de KNVB in principe bepaalt. Ze hebben sportief gezien misschien niet de beste keuze gemaakt, maar ze hebben wel het recht om deze beslissing te nemen."

Van den Boomen vreesde eind april al het ergste, toen de KNVB besloot om de promotie-degradatieregeling voor het seizoen 2019/20 te schrappen. "Dat was toen echt een klap", erkent de ex-speler van onder meer sc Heerenveen en Willem II. "Ik heb vorige zomer Eredivisie-clubs afgezegd, omdat ik er eigenlijk wel vanuit ging dat we met De Graafschap zouden promoveren. We leken het ook te gaan redden en voor mijn ontwikkeling was dit precies wat ik voor ogen had. Het besluit van de KNVB viel dan ook rauw op mijn dak."

Ondanks alles blijft Van den Boomen positief naar de toekomst kijken. "Het zit dan niet mee, maar oké, ik kan het goed relativeren. Als we het kunstje nu in tweede instantie alsnog flikken, is dat ook mooi." De 24-jarige middenvelder gaat ervan uit dat hij na de zomerstop aan zijn tweede seizoen bij De Graafschap begint. "Ik zou niet zo snel een transfer maken naar een andere club in Nederland om per se in de Eredivisie te kunnen spelen. De Graafschap is echt een grote club, ik voel me hier thuis en ik denk dat we volgend seizoen alsnog kunnen promoveren. Dat is wat ik nu het liefst wil."

