Koeman ontvangt positief signaal: ‘Zou zeker niet meteen ’nee‘ zeggen’

Robin Gosens heeft nog geen definitieve keuze gemaakt aangaande zijn interlandloopbaan. De linksback van Atalanta Bergamo, tevens inzetbaar als middenvelder, zou in maart bij de selectie van Duitsland zitten voor een oefeninterland. Vanwege de coronacrisis bleef een debuut voor die Mannschaft echter uit. De kans is derhalve nog steeds aanwezig dat Gosens alsnog kiest voor het Nederlands elftal.

"Ik ben opgegroeid op vijfhonderd meter van de Nederlandse grens en heb daarnaast een dubbele nationaliteit", verklaart Gosens in een interview met BILD. "Ik heb ook een emotionele band met Nederland. De beslissing is dus niet zo duidelijk als het misschien lijkt voor anderen." Fans van Oranje mogen dus hoop blijven houden. "Als bondscoach Ronald Koeman als eerste belt, zou ik zeker niet meteen ‘nee’ zeggen."

Gosens heeft evenwel een betere band met de Duitse voetbalbond. Desondanks is er sinds de geschrapte interlands van maart geen contact meer geweest tussen beide partijen. "Nee, maar de DFB heeft momenteel wel andere problemen om op te lossen", verwijst de vleugelverdediger naar de haken en ogen die er zitten aan de herstart in de Bundesliga. Gosens hoopt dat hij in beeld blijft bij bondscoach Joachim Löw. "Zodra de bal weer rolt, hoop ik dat net zo dicht bij het nationale elftal zit als voor de crisis. Ik hoop dat deze droom snel uitkomt."

De kans is aanwezig dat Gosens deze zomer van club wisselt, ondanks een doorlopend contract bij Atalanta tot medio 2022. De linksback is recentelijk gelinkt aan onder meer Chelsea en Borussia Dortmund. Hij wil echter niet op de zaken vooruitlopen. "Ik heb een en ander vernomen uit de media, maar ik heb mijn zaakwaarnemer al een paar dagen niet gesproken. Desondanks is het een grote droom om ooit in de Bundesliga te spelen."