‘Sergiño Dest is zo goed als rond met Barcelona’

De kans dat Sergiño Dest van Ajax naar Barcelona vertrekt is bijzonder groot, zo claimt Veronica Inside vrijdag. Het tv-programma heeft van betrouwbare bronnen vernomen dat de rechtsback zo goed als rond is met de Catalanen. Barcelona zou dit nieuws nog niet naar buiten willen brengen vanwege de coronacrisis. Eerder werd Dest vooral genoemd als optie bij Bayern München.

De negentienjarige Dest liet eerder al weten dat het zijn droom is om voor Barcelona te spelen. De laatste dagen dook Barcelona op als mogelijke nieuwe club voor Dest, die tot de zomer van 2022 vastligt in de Johan Cruijff ArenA. De drievoudig Amerikaans international werd de laatste maanden vooral gelinkt aan Bayern, dat de rechtsback als goede transferoptie zou zien.

Sky Deutschland wist donderdag nog te melden dat Bayern een stapje dichterbij de komst van Dest was, aangezien Ajax weer bereid zou zijn om aan de onderhandelingstafel plaats te nemen. Bayern had in januari twintig miljoen euro geboden, maar dat bedrag werd door directeur voetbalzaken Marc Overmars geweigerd. Bayern werd eerder deze week ook in verband gebracht met Nélson Semedo. De rechtsback van Barcelona zal met een transfersom van vijftig miljoen echter fors duurder uitvallen dan Dest.

Bayern is niet de enige optie voor Semedo. De Portugees zou ook op het lijstje staan bij onder meer Manchester City, Internazionale en Juventus. Mogelijk zou een vertrek van Semedo de komst van Dest naar het Camp Nou kunnen betekenen. Veronica Inside meldt vooralsnog niets over onderhandelingen tussen Ajax en Barcelona en over de transfersom van het talent.