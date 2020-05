Van der Vaart kende wanhoop: ‘Jezus pap, die kunnen er geen kloten van’

Het profvoetbal in Duitsland wordt komend weekend, na een lange onderbreking vanwege de uitbraak van het coronavirus, weer hervat. Rafael van der Vaart was in twee periodes actief bij Hamburger SV, dat na het tijdperk van de voormalig international is afgezakt naar het tweede Duitse profniveau. "Het is altijd gedoe daar", constateert de oud-middenvelder in gesprek met FOX Sports.

HSV staat momenteel derde in de 2.Bundesliga, waardoor promotie naar het hoogste niveau goed mogelijk is. Van der Vaart hoopt in ieder geval dat er goed beleid wordt gevoerd bij zijn voormalig werkgever. De oud-prof ziet in Ajax een voorbeeld. "Ze kunnen altijd bellen. Maar ze hebben mij, als groot speler, nog nooit benaderd. Oud-spelers betrekken waarbij de club in het hart zit, dat werkt gewoon. Dat HSV dat niet doet, is de plank misslaan."

Van der Vaart verkaste in 2005 van Ajax naar HSV, volgens velen een opmerkelijke overstap. "Kort door de bocht: HSV was eigenlijk de enige club die me wilde hebben", aldus Van der Vaart, die gefronste wenkbrauwen zag bij zijn vader en Johan Cruijff. "Johan Cruijff vond mijn overstap naar HSV niks, dat werd toen ook heel groot uitgemeten in Duitsland. Mijn vader vond de overstap naar HSV ook helemaal niks. Pas toen ik daar begon te draaien, vond hij het wel prima."

Na een periode bij Tottenham keerde Van der Vaart in 2012 terug naar HSV, maar hij kreeg al snel spijt. "Het liep er voor geen meter. Ik dacht: ik ga dat wel even doen." Ondanks dat Van der Vaart wel een 'topjaar' beleefde, belde hij zijn vader op en besprak hij zijn ploeggenoten. "Jezus pap, die kunnen er geen kloten van", memoreert Van der Vaart. HSV eindigde dat seizoen uiteindelijk als zevende, terwijl het jaar ervoor de club nog op de vijftiende plek strandde. De jaren erna bleef HSV vechten voor lijfsbehoud. In 2018 degradeerde de club alsnog naar het tweede niveau.