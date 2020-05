Ajax beging ‘fout’ op transfermarkt: ‘Hij zeurt ook niet als hij op de bank zit’

Het seizoen 2018/19 was memorabel voor Ajax met het winnen van de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker en het bereiken van de halve finale van de Champions League. Freek Jansen stelt in gesprek met Ajax Showtime vast dat de Amsterdammers met het zomerse vertrek van Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt én Lasse Schöne veel kwaliteit heeft ingeleverd. De Ajax-watcher vindt de transfer van de Deen naar Genoa zelfs een fout van de Eredivisionist.

Jansen beseft dat De Jong en De Ligt, die zijn vertrokken naar Barcelona en Juventus, niet te vervangen zijn voor Ajax. "Maar je blijft vergelijken en dat is logisch, daar doet iedereen aan mee. Dan merk je dat het stukken minder is. Als je dan een Razvan Marin naast een De Jong zet, wat helemaal niet kan omdat het twee verschillende spelers zijn, dan kom je tot de conclusie dat je veel kwaliteit hebt ingeleverd."

De journalist zet meer vraagtekens bij de aankopen van Ajax. "Vijftien miljoen voor Edson Alvárez, twaalf miljoen voor Marin en acht miljoen voor Lisandro Magallán (die in januari 2019 naar Ajax kwam, red.). Daar klopt iets niet", aldus Jansen, die naast de transfers van De Jong en De Ligt ook wijst naar het vertrek van Schöne, die tussen 2012 en 2019 actief was in Amsterdam en afgelopen zomer voor anderhalf miljoen euro naar Genoa trok. Jansen vindt dat Ajax de routinier te makkelijk naar Italië heeft laten gaan.

"Dat vind ik een fout van Ajax. Hij had een fantastisch jaar en zou toch wat krediet gevoeld hebben", stelt de journalist, die denkt dat Ajax de veteraan goed had kunnen gebruiken. "Hij vindt elk jaar wel weer zijn plekje in het elftal en hij zeurt ook niet als hij op de bank zit. Hij was een echte verbinder in de kleedkamer vanuit de trainer en hij was heel belangrijk bij corners en vrije trappen. Misschien was het wel een combinatie geworden met Schöne en Ryan Gravenberch of met Schöne en Marin. Ik denk dat als Ajax er nog een keer aan terugdenkt, dat ze die keuze anders hadden aangepakt."