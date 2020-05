Lionel Messi: ‘Ik weet niet zeker of Barcelona met hem onderhandelt’

Lautaro Martínez wordt al maandenlang als een mogelijke versterking voor Barcelona gezien. De aanvaller is dit seizoen definitief doorgebroken in het tenue van Internazionale en zijn scoringsdrift is de voornaamste reden van de concrete interesse uit het Camp Nou. Door de coronacrisis is het echter maar de vraag hoe realistisch een transfer (nog) is, al gaat dat net zo op voor de vraagprijs die de Noord-Italiaanse club hanteert.

Een clausule in het contract van Martínez biedt geïnteresseerde clubs de mogelijkheid om de spits uiterlijk 15 juli voor een bedrag van 111 miljoen euro te contracteren. Nadien kan Inter zelf de vraagprijs bepalen, maar de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de financiële huishouding van vrijwel alle clubs een forse mokerslag te verwerken heeft gekregen. Spaanse en Italiaanse media verzekeren al enkele weken dat Barcelona en Inter achter de schermen praten over een inventieve oplossing: een lager geldbedrag mét twee spelers als wisselgeld.

Lionel Messi is vrijdag in gesprek met Mundo Deportivo opvallend open over de eventuele komst van zijn landgenoot. “Als ik heel eerlijk ben: ik weet niet zeker of Barcelona met hem in onderhandeling is of was”, vertelt de clubtopscorer aller tijden van de Catalanen aan het dagblad. “Maar Lautaro is een indrukwekkende aanvaller en dat zeg ik vooral omdat hij naar mijn mening een zeer complete spits is.”

“Lautaro is sterk, hij heeft een goede passeerbeweging, hij kan doelpunten maken en hij kan de bal ook goed afschermen. Maar goed, we zullen moeten afwachten wat er uiteindelijk gaat gebeuren met hem én alle andere namen die worden genoemd.” Martínez was dit seizoen tot de coronastop goed voor 16 doelpunten in 31 wedstrijden in alle competities en zijn stormachtige ontwikkeling is de Spaanse topclub bevallen. Tot de coronacrisis was de verwachting dat Barcelona in de eerste twee weken van juli zou toeslaan, al was de vraagprijs van 111 miljoen euro toen al een obstakel voor de koploper van LaLiga.

Martínez liep bij Racing Club bijna één op twee: 27 goals in 60 duels. Inter maakte in de zomer van 2018 een bedrag van 22,7 miljoen euro over aan de Argentijnse club en de spits tekende voor vijf seizoenen. De verwacht is dat beide partijen over een nieuwe verbintenis zullen praten als een zomerse transfer uitblijft.