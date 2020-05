Frank en Ronald de Boer zien Abraham: ‘Om half tien gingen ze slapen'

Frank de Boer en Ronald de Boer, de meest bekende voetbaltweeling van Nederland, vieren vandaag hun vijftigste verjaardag. In de vrijdageditie van De Telegraaf staan bekende kennissen, vrienden en oud-collega’s stil bij deze mijlpaal. Jan Vertonghen geeft aan dat hij nog altijd profijt heeft van het vertrouwen dat hij van Frank de Boer kreeg. “Hij gaf me het gevoel dat ik een van de beste centrale verdedigers van Europa was en daardoor voelde ik me supersterk.”

Edwin van der Sar noemt zijn generatiegenoten ‘wereldgozers’. “Aanvankelijk trok ik wat meer met Frank op, omdat hij iets rustiger is, meer de kat uit de boom kijkt”, vertelt de algemeen directeur van Ajax aan het dagblad. “En zo ben ik ook. Met de vrouwen en kinderen hebben we vakanties gevierd op Curaçao en Ibiza. De laatste jaren heb ik meer met Ronald te maken, omdat hij werkzaam is in de bovenbouw van de jeugd van Ajax en vaak als ambassadeur meegaat naar Europese uitwedstrijden.”

Zaakwaarnemer Guido Albers en de broers De Boer zijn al decennialang vrienden. Toen Frank de Boer trainer van Ajax werd, ging Albers zijn belangen behartigen. “Het zijn zulke pure jongens. Waar ze ook waren en hoe druk ze het ook hadden: ze maakten altijd tijd voor hun dierbaren. Dat doen ze nu nog steeds trouwens.” Albers weet als geen ander hoe de verjaardagen van de broers waren. “Ik heb menige verjaardag van ze meegemaakt, waarop Frank en Ronald, of het nou maandag, dinsdag of zaterdag was, om half tien gingen slapen en ik met de rest van het gezelschap zat. Dan zeiden ze: hartstikke leuk dit, maar zondag moeten we weer spelen. Het voetbal stond áltijd voorop. Die gedrevenheid is klasse.”

Edwin Evers imiteerde jarenlang de broers De Boer: het ’Héééé, Eeeeeeevers’ was dan ook bijzonder populair. “Frank en Ronald zijn echt twee heel leuke gasten en gingen heel sportief met de imitatie om. Waar ze aanvankelijk wel wat moeite mee hadden, was dat het altijd over geld ging. Over de De Boeren-slimheid, waardoor ze er in de sketches altijd wat aan verdienden. Voor mij was het echter een typering van de hele voetbalwereld en niet specifiek van hen.”

Kenneth Perez is bij FOX Sports een collega van Ronald de Boer. “Normaal ga je rond deze leeftijd een andere levensfase in, met volwassen kinderen. Maar Ronald doet dat anders en heeft drie jonge kinderen. Dat lijkt me vrij pittig. Petje af dan ook, want je merkt nóóit aan hem dat het vermoeiend is. Ronald komt altijd vrolijk, vriendelijk, fris en goed voorbereid in de studio aan. Hij is een superfijne collega.”