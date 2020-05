Sjoerd Mossou: ‘De rechter heeft het Nederlandse voetbal een dienst bewezen’

Door het verloren kort geding tegen de KNVB lijkt het een uitgemaakte zaak dat SC Cambuur en De Graafschap door de coronacrisis naast promotie grijpen. De Keuken Kampioen Divisie-clubs verloren donderdag de rechtszaak tegen de voetbalbond. Er lijken daardoor vrijwel geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter. De clubs maakten donderdag de indruk daar weinig perspectief in te zien.

Sjoerd Mossou is van mening dat ‘de rechter het Nederlandse voetbal vooral een dienst heeft bewezen met zijn uitspraak’. De journalist annex columnist van het Algemeen Dagblad stelt dat het de clubs zou sieren ‘als ze hun verlies nemen’. “Het Nederlandse voetbal is nu meer dan ooit gebaat bij rust en eensgezindheid. Waren beide clubs in het gelijk gesteld bij de rechter, dan was de chaos enorm geweest, met nieuw gezichtsverlies voor het gehele profvoetbal”, zo voorziet Mossou vrijdag in zijn column in het dagblad.

Mossou schrijft dat de zaak ‘nog wekenlang zou hebben voortgewoekerd’. “Een mogelijk vervroegde Algemene Ledenvergadering bij de KNVB, wéér een discussie over een oplossing voor de gestrande competitie, mogelijk een gedwongen vertrek van directeur Eric Gudde en vooral heel veel kostbaar tijdverlies”, benadrukt de journalist. “In de zwaarste naoorlogse crisis kon het Nederlandse voetbal zich die onrust domweg niet permitteren. In een periode dat de cruciale lobby richting 'Den Haag' eindelijk is opgestart, zou het funest zijn als de clubs en de bond wéér rollebollend over straat zouden gaan, of dat de belangrijkste gesprekspartner richting de politiek, Eric Gudde, tussentijds zou sneuvelen.”

KNVB wint kort geding van De Graafschap en Cambuur: 'Er moest een beslissing komen'

“Hoe lullig ook voor Cambuur en De Graafschap: er zijn op dit moment andere prioriteiten dan nieuw gedoe over de afronding van seizoen 2020/21, laat staan over een geheel nieuw competitieformat met twintig clubs”, verwijst Mossou naar de coronacrisis. “Voor Cambuur en De Graafschap rest weinig anders dan strijdvaardig naar de toekomst kijken. Eens te meer werd de laatste weken onderstreept wat een sterke regionale voetbalbolwerken die clubs zijn, gesteund door een grote en betrokken achterban. Dat maakt ze de morele winnaars van dit verhaal. Meer dan dat zit er niet in.”

Uitspraak rechter

SC Cambuur en De Graafschap besloten de KNVB voor de rechter te dagen vanwege de manier waarop de voetbalbond het Eredivisie-seizoen beëindigde. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen. De zaak diende vorige week vrijdag bij de rechtbank in Utrecht.

“Het gaat om recht op promotie na afloop van de competitie. Dat is na afloop van een normale competitie. Daar is volgens de rechtbank nu geen sprake van”, motiveerde de rechter donderdag zijn besluit. “Het besluit van de KNVB was ook niet zo onredelijk dat het teruggedraaid moet worden. De KNVB moest met de rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie.” De rechter was ook van mening dat De Graafschap en SC Cambuur onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB moet worden uitgeroepen. Beide clubs hadden dat als alternatief plan als de KNVB in het gelijk werd gesteld, om alsnog een meerderheid te krijgen voor promotie/degradatie.

De voorzieningsrechter was wel kritisch op de peiling die de KNVB hield onder de 34 profclubs om tot een beslissing te komen. “De KNVB heeft de verwachting gewekt dat de mening van de clubs zouden worden gewogen bij het besluit. Dat was niet handig, omdat het onduidelijkheid veroorzaakt en de belangen groot zijn.” Dat was volgens de rechter geen reden om tot een ander besluit te komen. “Mogelijk is de KNVB overvallen door het grote aantal clubs dat geen voorkeur uitsprak. Maar door te praten over een peiling heeft de KNVB zichzelf beslisruimte gegund. De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die het vooraf heeft geschetst.”