Valentijn Driessen hekelt Cambuur en De Graafschap: ‘Misselijkmakend’

SC Cambuur en De Graafschap verloren donderdag de rechtszaak tegen de KNVB. De rechter handhaafde het besluit van de voetbalbond, waardoor promotie naar de Eredivisie ver weg is voor de twee clubs uit de Keuken Kampioen Divisie. Er lijken daardoor vrijwel geen juridische mogelijkheden meer te hebben om te promoveren naar de Eredivisie, tenzij ze in beroep gaan tegen het vonnis van de voorzieningsrechter.

Valentijn Driessen hekelt vrijdag in zijn column in De Telegraaf het gedrag van de trainers en directeuren van de clubs, Henk de Jong en Ard de Graaf namens Cambuur en Mike Snoei en Hans Martijn Ostendorp namens De Graafschap, en vindt dat ‘ze zich van hun meest onsportieve kant hebben laten zien’. “Met hun gedrag bewezen ze het imago van het betaald voetbal geen goede dienst. Wat er ook op KNVB-directeur Eric Gudde valt aan te merken of de wijze waarop de beslissing viel op de 24e april; de persoonlijke aanvallen op Gudde waren onder de gordel”, oordeelt de chef voetbal van het dagblad.

“En het hield niet op. Zelfs niet toen de politiek het betaald voetbal op zijn nummer zette over het onderlinge wangedrag, terwijl er tegelijkertijd om overheidssteun werd gesmeekt”, vervolgt Driessen. “Normaal onthouden beleidsbepalers zich van commentaar als iets onder de rechter is. De Graaf en Ostendorp, nota bene een voormalig burgemeester, gingen aan de tafel bij Beau nog even flink los een paar uur na de rechtszitting. Ook het onschuldige RKC werd nog even gefileerd voor 900.000 televisiekijkers.”

KNVB wint kort geding van De Graafschap en Cambuur: 'Er moest een beslissing komen'

“Over solidariteit en fatsoen gesproken. Het geschreeuw vond terecht geen gehoor bij de voorzieningenrechter, maar inmiddels janken de twee directeuren bij Gudde wel om compensatie.” Driessen zet ook grote vraagtekens achter de uitlatingen van Martin Mos, voorzitter van De Graafschap. “Wat hij uitkraamde over Gudde: ’een volstrekt ruggengraatloos persoon’ en ’nu staat hij weer met zijn grote waffel en witte schoentjes vooraan’ getuigt van asociaal gedrag. Misselijkmakend.”

Uitspraak rechter

SC Cambuur en De Graafschap besloten de KNVB voor de rechter te dagen vanwege de manier waarop de voetbalbond het Eredivisie-seizoen beëindigde. De nummers één en twee uit de Keuken Kampioen Divisie lagen op koers om rechtstreeks te promoveren, maar de voetbalbond besloot geen promotie/degradatie toe te passen. De zaak diende vorige week vrijdag bij de rechtbank in Utrecht.

“Het gaat om recht op promotie na afloop van de competitie. Dat is na afloop van een normale competitie. Daar is volgens de rechtbank nu geen sprake van”, motiveerde de rechter donderdag zijn besluit. “Het besluit van de KNVB was ook niet zo onredelijk dat het teruggedraaid moet worden. De KNVB moest met de rug tegen de muur een besluit nemen. Niets doen was geen optie.” De rechter was ook van mening dat De Graafschap en SC Cambuur onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom er een ledenvergadering van de KNVB moet worden uitgeroepen. Beide clubs hadden dat als alternatief plan als de KNVB in het gelijk werd gesteld, om alsnog een meerderheid te krijgen voor promotie/degradatie.

De voorzieningsrechter was wel kritisch op de peiling die de KNVB hield onder de 34 profclubs om tot een beslissing te komen. “De KNVB heeft de verwachting gewekt dat de mening van de clubs zouden worden gewogen bij het besluit. Dat was niet handig, omdat het onduidelijkheid veroorzaakt en de belangen groot zijn.” Dat was volgens de rechter geen reden om tot een ander besluit te komen. “Mogelijk is de KNVB overvallen door het grote aantal clubs dat geen voorkeur uitsprak. Maar door te praten over een peiling heeft de KNVB zichzelf beslisruimte gegund. De KNVB is binnen de bandbreedte gebleven die het vooraf heeft geschetst.”