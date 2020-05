De Jong doet na tumultueuze dag zeer opvallend verzoek aan KNVB

Bij SC Cambuur overheerst teleurstelling én realisme na de uitspraak van de voorzieningenrechter om het besluit van de KNVB om de promotie- en degradatieregeling te schrappen, in stand te houden. De Friezen stevenden voordat het voetbal in Nederland werd stilgelegd vanwege de uitbraak van het coronavirus af op promotie naar de Eredivisie, maar zullen door de uitspraak van donderdagavond naar alle waarschijnlijkheid volgend seizoen gewoon weer actief zijn in de keuken Kampioen Divisie. Toch hoopt trainer Henk de Jong dat de KNVB Cambuur nog tegemoet kan komen.

Cambuur stond na 29 speelrondes bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie, met vier punten meer dan De Graafschap en elf punten meer dan FC Volendam. Volgens De Jong was hij hoe dan ook gepromoveerd met zijn elftal als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid. "Natuurlijk waren wij gepromoveerd. Dat weet ik wel zeker. Maar dat is nu niet meer aan de orde", wordt de coach geciteerd door Voetbal International. "De rechter heeft zijn verhaal gedaan. We moeten nu stoppen met smijten en gooien."

"Tegelijkertijd hoop ik wel dat de KNVB meedenkt met zowel Cambuur als De Graafschap in de vorm van een schadevergoeding. Door onze promotie te blokkeren lopen we heel veel geld mis", vervolgt De Jong, die een opvallend verzoek heeft aan de KNVB. "Ik hoop wel dat ze ons die schaal geven. Gewoon los van wel of geen promotie. Wij zouden kampioen zijn geworden, die schaal staat daar symbool voor. NAC Breda, FC Volendam en De Graafschap hebben een periode gewonnen en hebben daar een prijs voor gekregen. Voor ons zou een schaal iets tastbaars zijn voor de hele club. Het zou een mooi plaatsje krijgen in ons nieuwe stadion."

Cambuur en De Graafschap kunnen nog wel een hoger beroep instellen tegen de uitspraak van de rechter of een bodemprocedure starten, maar de kans lijkt klein dat dat iets zal uithalen. De rechter benadrukte donderdag namelijk dat het besluit van de KNVB om de promotie- en degradatieregeling te schrappen, te billijken is. "Het zou evengoed verdedigbaar zijn geweest als KNVB had beslist dat er wel kon worden gepromoveerd/gedegradeerd. Maar dat besluit is aan de KNVB", legde hij uit. "Het juridische heeft nu gewonnen van het sportieve", reageert De Jong. "Dat voelt niet goed. Maar de rechter is een eerlijk mens. Hij zal alles goed hebben afgewogen. Kennelijk was dit de terechte uitkomst. Die hebben we te accepteren", aldus de trainer.