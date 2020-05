Vitesse stapt naar de rechter in zoektocht naar ‘redelijke oplossing’

Vitesse spant een kort geding aan tegen de verhuurder van Stadion GelreDome, zo laat de club vanavond weten via de officiële kanalen. Eigenaar Michael van de Kuit van de Gelredome verlangt dat Arnhemmers de huur van het stadion tijdens de coronacrisis gewoon doorbetalen, maar daar wil Vitesse zich niet bij neerleggen, nu de club financieel in zwaar weer dreigt te belanden. Zodoende zullen de partijen elkaar op 25 mei treffen in de rechtbank van Arnhem 'om een redelijke oplossing te vinden'.

"Als club hebben we geprobeerd om een redelijke oplossing te vinden met betrekking tot de huur, nu stadion GelreDome niet aan ons ter beschikking kan worden gesteld voor het spelen van betaald voetbalwedstrijden in verband met de coronapandemie en de daaraan gerelateerde noodverordeningen, die van overheidswege van kracht zijn. Helaas heeft dit niet tot het gewenste resultaat geleid", licht algemeen Pascal van Wijk van Vitesse toe op de club.

"Daarom zien wij ons genoodzaakt om een procedure te starten. Dat de eigenaar van stadion GelreDome ervoor heeft gekozen te dreigen met het aanvragen van een faillissement is zijn keuze. Dat betreuren wij, want dat is volledig ongegrond. Van een faillissement is absoluut geen sprake. Nogmaals, de insteek is om tot een redelijke huuroplossing te komen", aldus Van Wijk.

Vitesse weigerde onlangs de huur van april en mei over te maken, waarna Van de Kuit het faillissement van de club aanvroeg. Om dat af te wenden heeft de club de huur alsnog 'en onder protest' overgemaakt. Van de Kuit heeft daarop de aanvraag voor faillissement weer ingetrokken. Vitesse spant nu een kort geding aan tegen Van de Kuit, waarin vijftig procent van de betaalde huur voor april en mei wordt teruggevorderd. Verder eisen de Arnhemmers een toekomstige huurverlaging van vijftig procent tot 1 september.