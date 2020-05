Meevaller voor Barcelona in titanenstrijd

AC Milan wordt concreet in de strijd om Florentino Luís. Lucas Paquetá zou de omgekeerde weg naar Benfica kunnen bewandelen als i Rossoneri erin slagen om de verdedigende middenvelder te strikken. (Record)

Sporting Portugal-middenvelder Wendel staat in de belangstelling van Everton en Napoli. De Braziliaan heeft een doorlopend contract tot medio 2023 en moet twintig miljoen euro kosten. (A Bola)