Bundesliga krijgt groen licht voor nieuwe spelregel tijdens coronacrisis

Tijdens de videovergadering van de Deutsche Fussball Liga (DFL) van donderdagmiddag hebben de clubs uit de Bundesliga en 2. Bundesliga aangegeven dat ze bereid zijn om desnoods in juli spelen, mocht dat nodig zijn om het seizoen 2019/20 in zijn geheel af te ronden. Daarnaast is afgesproken dat er in de resterende wedstrijden maximaal vijf keer mag worden gewisseld.

De FIFA bracht het nieuws over de tijdelijke spelregelwijziging vorige week vrijdag al naar buiten en de Bundesliga, die komend weekeinde weer van start gaat, beleeft wellicht in deze speelronde al de primeur. Het aantal wisselmomenten mag overigens niet boven de drie uitkomen en de Duitse voetbalbond stelt voor om niet meer dan twee spelers tegelijk te wisselen tijdens een competitiewedstrijd.

In Duitsland rolt vanaf zaterdag 16 mei weer de bal, maar vanwege de aanhoudende coronacrisis is het nog maar de vraag of de Bundesliga vóór 1 juli kan worden uitgespeeld. Mocht de prognose van eind juni niet correct zijn, dan zullen er dus ook wedstrijden in juli plaatsvinden. In de in maart stilgelegde Bundesliga staan nog negen speelronden op het programma.

Het staat de clubs bij de hervatting ook vrij om een thuiswedstrijd elders te laten plaatsvinden. Mocht de veiligheid van spelers, technische staf en andere functionarissen in het geding zijn, dan kan er vanwege medische redenen worden uitgeweken naar een ander stadion. Ondanks de beperkingen doet de Deutsche Fussball Liga er alles aan om de jaargang 2019/20 tot een goed einde te brengen, zo klinkt het.