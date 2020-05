KNVB gooit deur hard dicht na hoopvol bericht minister Van Rijn

Martin van Rijn, minister voor Medische Zorg en Sport, zette woensdag de deur op een kier om profvoetbal te spelen vóór 1 september. Hij deed dit na een ‘constructief gesprek’ met KNVB-directeur Eric Gudde. Laatstgenoemde laat echter weten dat hier geen sprake van zal zijn. In gesprek met FOX Sports schept Gudde duidelijkheid.

De KNVB besprak woensdag met de minister de plannen om de profcompetities weer op gang te krijgen zodra de coronacrisis achter de rug is. Gudde legde de vraag voor of er voor 1 september gespeeld kon worden. Daarmee doelde de directeur echter op trainingen en oefenwedstrijden. "Mijn vraag was: Oranje heeft begin september een interland tegen Polen (Nations League, red.), dan is het heel moeilijk om op 1 september pas te gaan trainen. Het zou mooi zijn als dat middels training en oefenwedstrijden in augustus zou kunnen", aldus Gudde.

"Volgens mij doelt hij (Van Rijn, red.) daarop, dat was mijn vraag. Internationals moeten ook oefenwedstrijden kunnen spelen”, legt Gudde uit. Hij benadrukt dat de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie niet eerder dan september van start gaan. "Dat is niet aan de orde geweest, voor alle duidelijkheid. Of een bekerfinale zou kunnen? Nee, dat denk ik niet, want volgens mij zijn er tot 1 september geen wedstrijden. Dat lijkt me gewoon nog steeds klip en klaar."

Woensdag leek het er nog op dat Van Rijn ervoor openstond om het voetbal eerder terug te laten keren. “Als het onder condities mogelijk zou zijn om het eerder te doen, dan wil ik daarnaar kijken", zei de minister tegen onder meer de NOS en het Algemeen Dagblad. "Het hangt ervan af onder welke condities dat dan zou kunnen", benadrukte Van Rijn.

