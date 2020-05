De Mos sneert naar Veronica Inside: ‘Aad, wil je reclame voor mij maken?’

Aad de Mos haalt zijn schouders op over de lacherige manier waarop er bij Veronica Inside soms wordt gesproken over zijn video’s op Instagram. De oud-trainer van onder meer Ajax en PSV vindt dat presentator Wilfred Genee en analisten René van der Gijp, Johan Derksen en Wim Kieft tweemaal per week een toneelstukje opvoeren en De Mos ligt dan ook niet wakker van de soms spottende toon.

"Die mensen hebben een masker en dragen ook een masker", laat De Mos donderdag aan duidelijkheid niets te wensen over in het radioprogramma van Omroep Brabant. De trainer in ruste geeft gelijk een voorbeeld. "Wilfred Genee belt mij regelmatig op en vraagt dan aan mij: ‘Aad, wil je reclame voor mij maken via social media?’ Ik kijk daar wel doorheen, maar jullie weten dat niet. Maar daarom vertel ik het nu. Er zit in de hoofden van die mensen een bepaalde chip."

"Als het over geld gaat dan verdienen de spelers te veel. Als het over trainers gaat dan verdienen trainers te veel. Maar ze vragen zelf overal het maximum aan geld voor", vervolgt De Mos, die zelf in het verleden de bijnaam 'Aadje Afkoopsom' meekreeg. Hij werd tijdens zijn trainersloopbaan meer dan eens voortijdig de laan uitgestuurd na een serie teleurstellende resultaten, waarna verhalen in de media verschenen dat De Mos een flinke afkoopsom had meegekregen.

Kieft en van der Gijp moeten in Veronica Inside regelmatig lachen om de voorspellingen die De Mos doet op zijn Instagram-pagina. Met name Kieft vindt dat de voormalig oefenmeester er geregeld naast zit, terwijl Derksen na het zien van een videoboodschap van De Mos soms roept dat hij tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Overigens schoof laatstgenoemde in het verleden regelmatig aan in de voetbaltalkshow.